В ГУР оценили российскую группировку в Украине и у границ: шокирующая цифра

Российские оккупанты сосредоточили на временно оккупированных территориях Украины и вблизи нашей границы около 550 тысяч военных.

Об этом в комментарии LIGA.net рассказал собеседник Главного управления разведки Министерства обороны.

Как отмечается, группировка окупантов насчитывает около 520 тысяч военнослужащих. Однако есть и другие военизированные подразделения. В то время как на временно захваченных россиянами территориях находятся около 32 тысяч представителей Росгвардии, Федеральной службы безопасности и других силовых структур РФ. Там они выполняют функции патрулирования.

В то же время, на начало полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года в Украину ворвалась группировка захватчиков численностью 180 тысяч человек. В ноябре 2023 года на территории Украины находились более 400 тысяч окупантов.

Напомним, что российские оккупанты продолжают проведение наступательных действий, в частности на Харьковском и Купянском направлениях.

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