Сколько военных Россия перебросила в Курскую область из Украины: CNN поразило цифрой

Россия перебросила несколько тысяч военных с оккупированной территории Украины, чтобы противостоять удивительно успешному украинскому наступлению в Курской области. Это может ослабить военные усилия Москвы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

"Многочисленные подразделения размером бригады, которые состоят, по меньшей мере, из 1000 военнослужащих каждый, кажется, перебросились в Курскую область, откуда Украина начала военные действия"

То, что Путин и российские военные перенаправляют некоторые ресурсы в Курскую область, чтобы противодействовать действиям украинцев, признал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби. В то же время, это не означает, добавил он, что Путин отказался от военных операций в северо-восточной части Украины или на юге. На этом фронте все еще продолжаются активные бои.

"Но это повысило вероятность того, что действия украинских военных будут иметь более значительное стратегическое влияние на поле боя, в зависимости от того, как долго Украина сможет удерживать территорию России", – заканчивают аналитики.

Ранее стало известно, что с начала операции на Курщине Силы обороны в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта.

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