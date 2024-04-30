Сколько военных сейчас под дисциплинарным наказанием: нардеп ответил и очертил две главные проблемы

Термин "уклонист" может применять только судья, пока нет решения суда, поэтому даже с юридической точки зрения, употреблять это понятие не следует. Но есть другая категория людей, о которой мало кто говорит. Это те, кто получил так называемые дисциплинарные наказания, будучи военнослужащим. И таковых в Украине около 15 тысяч.

Об этом сказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Новости.LIVE".

"Относительно ухилянтов: "уклоняющийся" – термин, который может указать только суд... пока нет решения суда – даже с юридической точки зрения неправильно так называть. Но есть другая категория, о которой мало кто говорит. Это те, кто получил так называемые дисциплинарные наказания уже будучи военнослужащим. И таких у нас около 15 тысяч.

По его словам, такие люди не находятся ни в тюрьме, ни в "штрафбате".

"Хотя часть где-то отдельно держат, но нет никаких заседаний суда, чтобы определить их статус, они в чем-то должны или не должны... Это официальная цифра, которую можно получить даже в Минюсте, и понять, что нужно делать... Я думаю, что ожидали действительно какого-то решения в виде закона, ожидали также аудита Вооруженных сил Украины, чтобы понять. Но это за два года, то есть это не за один день произошло... И самая большая проблема в том, что среди них мало людей, которые готовы снова брать оружие в руки...» – сказал Юрий Камельчук.

Он также назвал еще одну проблему. Речь идет о военных, которые воевали с 2014-го года, имеют большой боевой опыт, но по каким-то недоразумениям с командирами они сейчас фактически находятся под дисциплинарным наказанием.

Напомним, 30 апреля по Сети распространялась информация о том, что работники ТЦК и СП якобы забрали медицинских физиков онкологического центра Первого медобъединения Львова и парализовали работу заведения. В заведении уже прокомментировали эту ситуацию.

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