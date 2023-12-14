Сколько "волонтеров" оккупанты привлекли на ТОТ за 2023 год

На временно оккупированных территориях произошла очередная ротация "волонтеров". Эти люди являются участниками прокремлевских движений, которые получают зарплату и играют роль в оккупации региона.

Об этом пишет ЦНС.

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Кремлевские наемники, в частности, создают массовку и пропагандируют в регионе. За 2023 год на ротационной основе ТОТ посетило более 3 тысяч "волонтеров" из РФ. Очередная ротация состоится в конце декабря.

"Заметим, что ведущие пропаганду и политику геноцида украинцев на ВТО каждый такой "волонтер" становится целью для Движения Сопротивления. В то же время РФ не предоставляет таким "гастролерам" никакого социального статуса и отрицает свое отношение к ним", — отметили в ЦНС.

Российские оккупанты завозят на ТОТ новые группы контрразведчиков. Их цель – выискивать украинское подполье.

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