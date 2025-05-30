Сколько вражеских целей уничтожили Силы обороны с помощью дронов: Сырский шокировал цифрой

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развития беспилотных систем с участием командиров боевых подразделений. Главком сообщил, что в мае с помощью дронов Силы обороны уничтожили около 90 тысяч враждебных целей.

Об этом Сырский сообщил в Telegram.

«Планомерная работа по масштабированию подразделений беспилотных систем дает реальные результаты. Так, в мае с помощью дронов разных типов было поражено и уничтожено более 89 тысяч враждебных целей», — отметил он.

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Александр Сырский заслушал доклад разведки о формировании в российской армии войск беспилотных систем и поступлении новых образцов БПЛА и наземных роботизированных комплексов на вооружение оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ, в частности, отметил, что враг копирует опыт Сил обороны Украины и активно масштабирует свои беспилотные подразделения. Поэтому нужно сохранять темп развития и постоянно наращивать способности, чтобы быть на шаг впереди.

«Продолжаем увеличивать количество экипажей беспилотных систем и развивать наши беспилотные подразделения. Каждый дрон — это уничтоженный противник, а значит, и сохранена жизнь украинского военнослужащего.

Александр Сырский провел ежемесячное совещание по вопросам применения и развитию беспилотных систем при участии командиров боевых подразделений / © Александр Сырский

В ходе совещания также был рассмотрен вопрос развития беспилотных наземных комплексов. Они на поле боя выполняют логистические функции, эвакуируют раненых воинов, совершают минирование, а также действуют как боевые модули. По сравнению с 2024 годом, мы в разы увеличили поставки таких комплексов в воинские части и нарастили подготовку специалистов БПНК.

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«Благодарю всех подразделений беспилотных систем и каждого воина отдельно за профессиональную боевую работу и уничтожение врагов. Вы на технологической передовой нашей борьбе. Именно развитие технологий является ключом к устойчивости сил обороны и преимущества над врагом», — подытожил главком.

Напомним, Главное управление разведки впервые представило новейшие морские дроны, которые уже уничтожили два российских боевых самолета. С помощью ракет это сделали модернизированные модели беспилотников, которые, кроме взрывчатки, несут на себе и боеголовки.