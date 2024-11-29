Сколько времени есть у военных в СЗЧ, чтобы вернуться: в ДБР объяснили алгоритм действий

Военнослужащие, впервые самовольно покинувшие военную часть, могут вернуться и продолжить службу. Чтобы избежать уголовной ответственности за СЗЧ, они должны сделать это до 1 января 2025 года.

Об этом заявила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Єдині новини" в пятницу, 29 ноября.

"Если вы пошли в СЗЧ как военнослужащий, то у вас есть возможность вернуться в воинскую часть с конца ноября по 1 января нового года, то есть в течение месяца", — уточнила Сапьян.

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По словам советницы ДБР, непосредственный командир вернувшегося из СЗЧ военнослужащего имеет трое суток, чтобы продлить контракт или возобновить его на службе. После этого в полном объеме возобновляются все выплаты, продовольственное и материальное обеспечение, льготы и социальные гарантии.

"Когда военный вернется в свою воинскую часть, он [командир – ред.] обязан сообщить органу досудебного расследования или военной службе правопорядка о том, что военнослужащий вернулся защищать границы Украины. Таков алгоритм действий на сегодняшний день", — пояснила представительница ДБР.

Напомним, 21 ноября Верховная Рада приняла закон о возможности возобновления военной службы после первого СЗЧ или дезертирства. Неделю спустя президент Украины Владимир Зеленский подписал этот закон № 12095, позволяющий избежать уголовной ответственности при условии добровольного возвращения и продолжения службы.

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