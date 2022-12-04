Сколько времени можно действительно держать продукты в холодильнике после отключения света: ответ экспертов

Один из самых болезненных вопросов, который беспокоит всех без исключения украинцев — это сколько времени можно держать продукты в холодильнике и в морозильной камере во время длительных отключений тока, как долго можно продержаться при исчезновении тока.

Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал подробную инструкцию, что делать с продуктами и холодильником в случае отсутствия электроэнергии.

В холодильнике продукты должны храниться при температуре не выше 4,5 градусов Цельсия, температура в морозильной камере должна быть в пределах минус 17 -18 градусов Цельсия.

При такой температуре, как отмечает Центр, если не открывать дверцу, продукты в холодильнике могут храниться до 4 часов.

В закрытой морозилке, если она наполовину заполнена, продукты могут храниться до суток, если она полна - до двух суток.

Для продления срока хранения продуктов в холодильнике центр рекомендует поместить в холодильную и морозильную камеры пакеты или бутылки с замороженной водой, сухой или обычный лед.

Если еда долго пролежала в отключенном холодильнике и есть сомнения в ее пригодности, CDC рекомендует ее выбрасывать.

Скоропортящиеся продукты, которые находились в холодильнике без электричества и без дополнительных источников холода более 4 часов и имеют необычный запах, цвет, текстуру, эксперты рекомендуют выбрасывать.

Если температура с помощью дополнительных источников холода не поднимается выше минус 17 градусов Цельсия, такие продукты можно безопасно готовить или при необходимости повторно замораживать.

Читайте также: