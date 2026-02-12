Сколько времени нужно для подготовки выборов в Украине: ответ экспертки

Выборы в Украине / © УНИАН

Реклама

Подготовка выборов в Украине требует месяцев, а возможно, и лет. Информацию Financial Times о подготовке процесса пока подтвердить невозможно.

Об этом рассказала председатель правления Общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская в эфире День.LIVE.

Она искренне удивлена констатацией факта о 24 февраля журналистами FT.

Реклама

Ключевые сложности в подготовке выборов

По словам Айвазовской, в ВР в конце декабря была создана рабочая группа по подготовке к первым послевоенным выборам. В нее вошли представители всех фракций, эксперты и юристы. Работают 7 подгрупп, и сегодня они представляют наработки по администрированию выборов и безопасности.

По ее словам, есть ряд вопросов:

обеспечить право волеизъявления для военных;

обеспечение безопасности во время проведения выборов;

организация голосования для украинцев за границей

Отдельной проблемой является проведение выборов на освобожденных и заминированных территориях, где могут возникнуть проблемы с медициной, реагированием экстренных служб и защитой избирателей.

Также речь идет о том, что после готовности законопроекта необходимо подготовить инфраструктуру под юридические нормы.

Реклама

Более того, не последний аспект соответствия нормам Европейского Союза.

"Нам нужно делать немало реформ, которые также связаны с подготовкой качественной юридической базы под первые наводненные выборы", - завершила она.

Ранее речь шла о том, что в Украине обсуждают возможность проведения выборов . Информацию о "решении" Зеленского "под тысом США" обнародовало Financial Times. Более того, указанный так называемый «дедалайн» объявления процесса — 24 февраля 2026 года.

Эксперты предостерегают: Украина находится в состоянии войны, больше, отсутствуют законодательные предпосылки для реализации замысла. Учитывая это, голосование малореалистично.

Реклама

Что известно о вероятности проведения выборов, позиции ОПУ, нардепов и общественных активистов, а также о самом процессе в случае реализации — читайте дальше в материале ТСН.ua.