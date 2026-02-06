Сколько времени нужно РФ для полной оккупации Донецкой области: аналитики рассказали

Война / © Associated Press

Реклама

Российским войскам понадобится не менее 742 дней (около двух лет), чтобы полностью захватить Донецкую область, если темпы их продвижения будут оставаться на уровне 2025 года. Такую оценку озвучили соучредители OSINT-ресурса DeepState Руслан Микула и Роман Погорелый во время презентации на Киевском Форуме безопасности в пятницу, 6 февраля.

Об этом пишет Interfax-Украина.

Статистика захвата территорий

Согласно данным аналитиков, к началу полномасштабного вторжения Россия контролировала 32,3% территории Донбасса. В течение 2022 года, преимущественно в первые месяцы войны, агрессор захватил еще 24,4% области. За период с начала 2023 года по настоящее время оккупационные силы взяли под контроль еще 21,8% региона.

Реклама

По данным экспертов, под контролем Вооруженных сил Украины остается 21,5% территории Донецкой области. Аналитики подчеркивают, что расчет в два года базируется на показателях прошлого года, наиболее репрезентативных для текущей ситуации.

«Если взять темпы 2025 года — потому что это наиболее показательно, то противнику понадобится по меньшей мере 742 дня или около 2 лет для того, чтобы оккупировать Донецкую область полностью. Но надо понимать, что война не линейная история. И любые события могут повлиять, поэтому эти два года могут растянуться и на 10», — заявил Руслан Микула.

Читайте также Стоит ли ждать завершения войны в Украине в 2026 году – что говорят аналитики

Общая ситуация в Украине

По состоянию на февраль 2026 Российская Федерация оккупировала в общей сложности 19,3% территории Украины. В то же время 6,8% территорий страны, которые ранее были под контролем врага, удалось освободить, и они находятся под контролем украинского правительства.

Более 11 лет Кремль пытается захватить Донбасс, остающийся главным приоритетом Путина

Реклама

Напомним, Россия спешит завершить полную оккупацию Донбасса к лету, чтобы выдать это за победу в войне. Украинский военный Кирилл Сазонов объяснил, как президент РФ Владимир Путин планирует «сохранить лицо» и выйти из войны.

Ранее сообщалось, что Россия требует включить в потенциальный мирный договор международное признание Донбасса российской территорией.

Однако президент Владимир Зеленский опроверг возможность окончания войны в обмен на признание оккупированных территорий русскими.