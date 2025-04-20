Сколько времени нужно Украине для создания ядерного оружия: точный ответ специалиста

Ядерное оружие / © Getty Images

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Украине достаточно нескольких лет, чтобы создать радиохимическое производство и наладить выделение из отходов АЭС плутония, необходимого для производства ядерного боезаряда.

Такое мнение высказал специалист по ядерному вооружению Павел Подвиг в комментарии «Радио Свобода».

По его словам, ударными темпами все можно сделать года за четыре при политической стабильности и отсутствии войны.

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При этом, как отмечает Подвиг, более простым для Украины является вариант создания атомной бомбы именно на основе плутония.

В природе его, в отличие от урана, не существует, но он скапливается при функционировании ядерных реакторов, работающих на топливе из урана за счет его облучения.

По данным газеты The Times, обычного реакторного плутония Украина накопила около семи тонн: этого теоретически может хватить на несколько сотен ядерных бомб.

Однако плутоний содержится в отработанном топливе (килограмм плутония на тонну отходов), откуда его следует отделить.

«Чтобы это сделать, нужно иметь раздельное радиохимическое производство для выделения плутония. Его можно построить, здесь никакой проблемы нет», — отметил Павел Подвиг.

Эксперт отметил, что плутоний выгодно отличается своей критической массой: 10 кг против 50 в случае с ураном.

Носители ядерных боезарядов не станут проблемой для Украины: местная промышленность ежегодно все активнее развивает производство как крылатых, так и баллистических ракет, поэтому вопрос доставки боезаряда, по мнению Подвига, остается вторичным.

Напомним, ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Иран приблизился к созданию собственного ядерного оружия, поскольку имеет все необходимые для этого компоненты.