Сколько времени нужно Украине на создание собственной баллистики: эксперт назвал сроки

Баллистика

Разработка полноценных баллистических ракет в Украине требует времени даже при надлежащем финансировании. Речь идет о периоде не менее 4–5 лет.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко в интервью Новости.LIVE.

«Это не происходит мгновенно»

По словам эксперта, создание современной баллистики — это сложный процесс, который невозможно реализовать быстро даже при наличии средств.

«Давайте честно: мы помним, что государство начало активно поддерживать производителей — давать гранты, чтобы ускорить развитие и диверсифицировать производство. Но это было буквально год-полтора назад, и требовать результатов уже сейчас нереалистично», — объяснил Федирко.

Он подчеркнул, что в военно-промышленной сфере быстрых решений не существует.

«Это просто так не происходит. К сожалению, есть вещи, которые нельзя построить только за деньги — нужно время», — добавил он.

Технологии важнее финансирования

Федирко также подчеркнул, что ключевым вызовом является не только финансирование, но и доступ к технологиям.

«Создать такую сложную архитектуру с нуля без внешней технологической поддержки практически невозможно», — отметил эксперт.

Напомним, 27 февраля было обнародовано видео запуска новой украинской баллистической ракеты FP-7. Эксперты отметили некоторые особенности этого оружия. Очевидно, что оружейная компания Fire Point, которая является производителем этих ракет, пошла по пути упрощения, чтобы ускорить их применение в войне против РФ.

Ранее соучредитель украинской оружейной компании Fire Point Денис Штиллерман сообщал о готовящейся к завершению кодификации новой баллистической ракеты FP‑7.