Сколько времени осталось для прохождения ВВК военнообязанным с ограниченной пригодностью

ВВК / © ТСН.ua

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Три недели осталось для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) военнообязанным с ограниченной пригодностью.

Об этом напоминает Министерство обороны Украины.

Военнообязанным гражданам, которые до 4 мая 2024 были признаны ограниченно пригодными к военной службе, необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня текущего года.

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Такое требование предусмотрено Законом Украины «О внесении изменения в пункт 2 раздела II „Заключительные и переходные положения“ Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту“ от 12.02.2025 № 4235-IX.

Кто обязан пройти повторную ВВК

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые по результатам предварительных медицинских осмотров были признаны ограниченно пригодными к военной службе.

Лица с инвалидностью какой-либо группы не подлежат повторному прохождению ВВК на основании этого требования.

Механизм прохождения повторной ВВК

Военнообязанные могут получить направление на прохождение ВВК от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Также предусмотрена возможность самостоятельного получения направления на ВВК через электронную систему Резерв+.

С полученным направлением необходимо обратиться в военно-врачебную комиссию, определенную ТЦК и СП. Это может быть ВВК при ТЦК и СП, военном госпитале или другом учреждении здравоохранения. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, военно-учетные документы, медицинскую документацию (при наличии), результаты предварительных медицинских обследований.

Врачи-специалисты проведут повторное медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе по обновленным требованиям.

Последствия при невыполнении требований закона

В случае неисполнения гражданами обязанности, установленной законом о повторном прохождении медицинского осмотра этой категорией военнообязанных:

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ТЦК и СП будут подавать соответствующие обращения в Национальную полицию Украины о совершении военнообязанными административного правонарушения путем электронного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой Министерства внутренних дел Украины;

работники полиции на основании обращений ТЦК и СП будут осуществлять административные задержания и доставки военнообязанных граждан в ближайшие районные (городские) ТЦК и СП;

доставленные граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра, в том числе после определенного законом срока прохождения медицинского осмотра.

Напомним, что нарушение военнообязанными порядка военного учета в особый период влечет административную ответственность в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция настоящей статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

Министерство обороны Украины призывает военнообязанных с ограниченной пригодностью ответственно отнестись к этому требованию и своевременно пройти повторное медицинское освидетельствование.

Напомним, ранее Генштаб ВСУ информировал, что по данным Единого государственного реестра призывников, повторную ВЛК до 5 июня должно пройти более 1,5 млн военнообязанных.