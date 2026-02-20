Сколько времени ребенок должен делать домашнее задание: педагогиня рассказала

Домашнее задание

На фоне массовых жалоб родителей в соцсетях на перегрузку детей учительница начальных классов с 22-летним стажем Татьяна Ухина напомнила о существующих государственных стандартах. Согласно рекомендациям Минздрава Украины, объем домашней работы четко регламентирован, а для самых молодых учеников он должен быть нулевым.

Об этом TikTok сообщила педагогица Татьяна Ухина.

Сколько ребенок должен тратить на «домашнюю работу»

Педагогиня подчеркнула, что многие семьи даже не догадываются о существовании лимитов времени, рассчитанных на сохранение здоровья и мотивации школьников. Согласно нормам, временные пределы в день выглядят так:

1–2 классы: задачи не рекомендуются вообще.

3–5 классы: не больше 1 часа.

6–9 классы: до 1,5 часов.

10-12 классы: до 2 часов.

Приоритет — отдых и развитие

Татьяна Ухина отмечает, что в начальной школе ключевым должно быть качественное изучение материала непосредственно на уроке. По ее мнению, перенос обучения на вечернее время лишает ребенка возможности восстановиться.

«После школы ребенок должен иметь возможность отдохнуть, пообщаться с семьей или посетить кружки — спортивные или художественные. Именно разностороннее развитие способствует формированию гармонической личности», — убеждена учительница.

Также она добавила, что для учеников первых двух классов отсутствие домашних задач является критическим для успешной адаптации. Дополнительная нагрузка в этот период часто приводит к потере интереса к обучению и физическому истощению. Учительница призывает как коллег-просветителей, так и родителей соблюдать установленные правила, чтобы не превращать вечера в «непрерывное выполнение упражнений».

