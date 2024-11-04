Сколько времени украинцы еще готовы терпеть войну: результаты опроса

Социологи впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть войну, сколько потребуется.

Большинство украинцев (63%) утверждают, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Социологи впервые зафиксировали понижение этой доли.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса КМИС.

В ходе опроса в сентябре-октябре 2024 года 63% украинцев заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько нужно, а 6% – один год. Еще 4% готовы терпеть войну полгода; 15% – несколько месяцев. Так, в целом об относительно длительном периоде высказались 69% опрошенных.

Мнения украинцев практически не изменялись с начала полномасштабного вторжения до февраля 2024 года. Стабильно около 71-73% респондентов отвечали, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется (еще 2-3% – один год). О готовности к нескольким месяцам – полгода высказывались 18-21% украинцев.

Заметим, что между опросами в феврале и октябре 2024 года социологи впервые зафиксировали снижение доли тех, кто готов терпеть войну, сколько потребуется.

"Несмотря на все сложности и объективные основания для неопределенного будущего, несмотря на растущую усталость, большинство украинцев настроены на борьбу столько, сколько потребуется", — оценил результаты опроса заместитель директора КМИС Антон Грушецкий.

Киевский международный институт социологии провел опрос в течение 20 сентября — 3 октября 2024 года среди 2004 респондентов. В выборку не включались жители временно неподконтрольных украинским властям территорий.

К слову, в ходе опроса КМИС в сентябре большинство украинцев (79%) заявили, что даже в случае получения гражданства США или страны ЕС остались бы в Украине.

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