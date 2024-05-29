Сколько времени уйдет на восстановление энергосистемы: эксперт – о графиках отключения света в ближайшее время

На восстановление стабильности энергосистемы Украины уйдет не менее 2-3 лет. Поэтому украинцам следует пристроиться к графику отключения электроэнергии.

Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире "Киев-24".

"Ситуация сложная, давайте будем откровенными. Действительно, повреждения и разрушения очень существенны и для того, чтобы восстановить стабильность энергосистемы полноценно понадобится не менее 2-3 лет..." – сообщил эксперт.

По его словам, украинцам нужно готовиться к тому, что менее двух лет время от времени будут возникать ограничения, в частности, у потребителей.

"Я не подвержен каким-то апокалиптическим прогнозам. Осенью, как и весной – легче, потому что из-за комфортных температур снижается потребление. А летом и понятно что зимой – потребление значительно растет. Соответственно, и ограничения будут более существенными", – добавил он.

Продолжится отключение света не менее в течение 4 часов, а в течение 4 часов электричество будет. Однако потом снова будет повторяться подобный график.

"То есть будут определенные графики достаточно предсказуемые. И я думаю, что таких ситуаций, когда в течение суток электричество есть 3-4 часа, у нас все-таки не будет. И будет гораздо более комфортная ситуация", – объяснил Харченко.

Тем временем с 1 июня в Украине изменится тариф на свет. Кабмин должен принять такое решение, а с начала лета за потребленный свет более 100 кВт в месяц придется платить на 80% больше.

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