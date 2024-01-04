Сколько времени в системе "Киевстара" находились российские хакеры: детали от СБУ

Кибератака повлекла за собой катастрофические разрушения системы, а также преследовала цель нанести психологический удар и получить разведывательную информацию.

Российские хакеры находились в системе украинского мобильного оператора "Киевстар" как минимум с мая 2023 года, готовясь к масштабной кибератаке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илью Витюка.

Когда хакеры попытались проникнуть в систему "Киевстара"

В ходе расследования СБУ выяснила, что хакеры могли пытаться проникнуть в систему "Киевстара" в марте 2023 года или раньше.

"Пока мы можем с уверенностью сказать, что они были в системе по крайней мере с мая 2023 года", – сообщил Витюк.

Полный доступ к системе хакеры получили, вероятно, в ноябре.

По оценкам СБУ, злоумышленники могли похитить личную информацию, определить места нахождения телефонов, перехватывать SMS-сообщения и, возможно, похитить аккаунты Telegram.

Витюк отметил, что СБУ помогла "Киевстару" за несколько дней возобновить работу систем и отбить новые кибератаки.

"После большого сбоя был сделан ряд новых попыток, направленных на то, чтобы нанести больший ущерб оператору", – проинформировал начальник Департамента кибербезопасности украинской спецслужбы.

Он также обратил внимание, что "Киевстар" на самом деле очень много инвестировал в собственную кибербезопасность, но атака уничтожила "почти все", включая тысячи виртуальных серверов и персональных компьютеров. Витюк описал это как, возможно, первый пример деструктивной кибератаки, которая "полностью уничтожила ядро телекоммуникационного оператора".

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Атаку на "Киевстар" устроили хакеры Sandworm

Представитель СБУ рассказал, что "достаточно уверен" в том, что атаку совершил Sandworm – подразделение российской военной разведки по кибервойне, которое было связано с кибератаками в Украине и других странах.

Витюк рассказал, что год назад Sandworm проник в систему украинского телекоммуникационного оператора (название не указано), но был обнаружен благодаря присутствию СБУ в российских системах. О предыдущем взломе ранее не сообщалось.

Сегодня СБУ еще выясняет, как именно хакеры проникли в систему "Киевстара".

Атака на "Киевстар" – предупреждение для всего Запада

По словам Витюка, хакерская атака повлекла за собой катастрофические разрушения системы, а также преследовала цель нанести психологический удар и получить разведывательную информацию.

"Это нападение является большим посланием, большим предупреждением не только для Украины, но и для всего западного мира, чтобы он понял, что никто на самом деле не является неприкосновенным", — подчеркнул начальник Департамента кибербезопасности.

Напомним, в середине декабря российские хакеры устроили мощную кибератаку на "Киевстар": не работали все сервисы компании. Позже, 20 декабря, клиенты компании снова сообщили о проблемах с мобильной связью и мобильным Интернетом, однако все было быстро починено.

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