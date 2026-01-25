Сколько времени выдерживает инвертор на батарее во время отключения света: советы специалиста

Инвертор / © Pixabay

Украинцы во время блэкаутов полагаются на инверторы и аккумуляторы, но время работы и эффективность устройств зависит от емкости батарей, нагрузки и условий эксплуатации.

Об этом рассказал инженер и основатель компании «CUSTOS» Дмитрий Король УНИАН.

По его словам, большинство инверторов рассчитаны не на конкретное время работы, а на мощность, которую они могут выдавать в конкретный момент, объясняет эксперт. Именно из-за этого пользователи часто путаются при выборе устройства.

Мощность и емкость аккумулятора

В быту люди обычно используют 12-вольтовые инверторы, подключенные к автомобильным аккумуляторам. Максимальный ток стандартного автомобильного аккумулятора составляет около 100 ампер, что дает мощность примерно 1 кВт. Дмитрий Король отмечает:

«Люди покупают инверторы на 2-7 кВт, но кабели и батареи просто не могут выдавать такую мощность. Это маркетинг».

Профессиональные аккумуляторы могут выдавать более 1 кВт, но они громоздкие, их сложно разместить в квартире. Важную роль играют также кабели — дешевые китайские инверторы часто не обеспечивают заявленную мощность.

Реальное время работы

Продолжительность работы системы зависит от емкости аккумулятора и нагрузки. Например, батарея на 12 В и 100 А-ч дает около 1,2 кВт-ч энергии. Подключенная нагрузка 500 Вт обеспечит работу более двух часов.

«Инвертор на 12 В обеспечивает примерно 700 Вт, что достаточно для котла, нескольких лампочек и зарядки гаджетов. При такой нагрузке система работает 3-4 часа. Если экономить электроэнергию — до 8 часов», — объясняет Король.

Подключение мощных приборов, как стиральная машина или холодильник, быстро выводит инвертор из строя или сокращает его ресурс.

Почему аккумуляторы быстро разряжаются

Автомобильные аккумуляторы не предназначены для постоянной работы; средний ресурс — около полугода активного использования (800 циклов зарядки). Литиевые батареи более долговечны, но дороже.

Потери энергии при преобразовании тока составляют около 20%. Поэтому фактическое время работы инвертора меньше расчетного.

Влияние температуры

Для нормальной работы аккумуляторы лучше использовать при температуре около 0 °C. Если батарея долго стояла на морозе, ее нужно предварительно прогреть.

Советы для продления жизни батареи

Использовать «свежие» батареи и полностью их разряжать и заряжать хотя бы раз в полгода.

Хранить аккумуляторы немного недозаряженными.

Не держать в жилых помещениях из-за выделения вредных веществ; оптимально — балкон, кладовая или коридор.

«Система может работать долго, если соблюдать правила эксплуатации, не перегружать ее и следить за зарядом батарей», — заключает инженер.

