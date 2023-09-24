Сколько ВСУ нужно времени, чтобы овладеть ракетами Taurus: мнение обозревателя BILD

Украина просила ракеты давно, и это время можно было использовать для подготовки.

Немецкое правительство уже несколько месяцев обсуждает возможность поставить Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Недавнее решение США передать Киеву ракеты ATACMS может повлиять и на позицию Берлина.

Такое мнение высказал обозреватель BILD Бьорн Штрицель.

Ранее речь шла о том, что все поставки оружия будут согласовываться с США. Кроме того, правительство выражало обеспокоенность тем, что ракеты могут быть использованы для ударов по территории России.

"Все аргументы ведомства канцлера за задержку (поставок Taurus – ред.) теперь недействительны. Ум подсказывает, что Taurus должны быть поставлены немедленно. То, насколько крылатые ракеты важны для Украины, мы увидели недавно после атаки на штаб российского Черноморского флота", – сказал он. BILD оборонный эксперт партии ВДП Маркус Фабер.

Вопрос трех месяцев

Однако проблема заключается в том, утверждают в BILD, что даже в случае немедленного снабжения Taurus понадобится время на обучение украинских военных. Известно, что ракеты производятся на заводе компании MBDA в Шробенхаузен. Там считают, что на подготовку ВСУ к запуску Taurus уйдет около трех месяцев.

Эксперт акцентирует, что украинская сторона впервые пригласила Taurus более четырех месяцев назад. "Это время можно было использовать для успешного завершения учебы", – констатировал Фабер.

Как отмечалось ранее, предоставление Украине американских баллистических ракет большой дальности ATACMS может склонить Германию к передаче крылатых ракет Taurus. В Берлине считают, что лучше "двигаться вместе с Вашингтоном" в поставках новых типов вооружений.

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