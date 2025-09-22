Сколько яблок растет на березе: пользователи затрудняются найти ответ на задачу 2-го класса

Реклама

Сеть поразила задача в учебнике для 2 класса, правильно решить которую смогли не все родители. Так, в учебнике для 2-го класса школьникам предложили сосчитать, сколько яблок росло на берегу. Мнения у комментаторов разбежались.

Да, женщина показала, как помогает ребенку решить непростую задачу. Ролик быстро завирусился в Сети, набрал более 1 миллиона просмотров, а пользователи охотно оставляют под ним шутливые комментарии.

Автор публикации показал задачу, которая звучала так: «На яблоне росло 45 яблок, а на берегу — на 5 меньше. Сколько яблок росло на берегу? Мама школьника была озадачена и не знала, как найти ответ и объяснить его ребенку. Впрочем, многие люди заметили, что это — задача на логику.

Примечательно, что не все родители смогли правильно ответить на заданный вопрос. Они активно делятся своими мыслями под видео.

Реакция Сети

Математика — это не только цифры. Это логика! И такие, на первый взгляд, тупые задачки созданы для того, чтобы развить у ребенка логическое мышление;

У вас неправильная береза;

Ровно столько, сколько дынь на акации;

В математике вопрос о логике?

Нам п***ц, Люда

На берегу груши вообще-то растут;

Кличко писал эту задачу?

Нисколько, потому что это береза. Задачка на логику. У меня уже третий ребенок учится, я без вина за домик не сажусь;

Напишите, что в этом году неурожай;

Я тоже мама второклассника и мне кажется, что скоро буду видеть яблоки на берегу;

Спасибо, что придумали ChatGPT! Я готова платить за премиум, чтобы он помогал решать такие глупые задачи.

Ранее отец не смог разобраться с домашним заданием своего шестилетнего сына, поэтому решил обратиться за помощью. Муж опубликовал в соцсетях фото «странной» задачи по математике, после того, как долго пытался понять его сам.

В учебнике в разделе «Математика в реальной жизни» учащимся:

