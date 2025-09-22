ТСН в социальных сетях

Сколько яблок растет на березе: пользователи затрудняются найти ответ на задачу 2-го класса

На своей странице в TikTok мама школьника поделилась своим замешательством из-за математической задачи. Комментаторы сразу принялись искать правильный ответ.

Сеть поразила задача в учебнике для 2 класса, правильно решить которую смогли не все родители. Так, в учебнике для 2-го класса школьникам предложили сосчитать, сколько яблок росло на берегу. Мнения у комментаторов разбежались.

Видеоролик опубликовала пользователь ТиkTok .

Да, женщина показала, как помогает ребенку решить непростую задачу. Ролик быстро завирусился в Сети, набрал более 1 миллиона просмотров, а пользователи охотно оставляют под ним шутливые комментарии.

Автор публикации показал задачу, которая звучала так: «На яблоне росло 45 яблок, а на берегу — на 5 меньше. Сколько яблок росло на берегу? Мама школьника была озадачена и не знала, как найти ответ и объяснить его ребенку. Впрочем, многие люди заметили, что это — задача на логику.

Примечательно, что не все родители смогли правильно ответить на заданный вопрос. Они активно делятся своими мыслями под видео.

Реакция Сети

  • Математика — это не только цифры. Это логика! И такие, на первый взгляд, тупые задачки созданы для того, чтобы развить у ребенка логическое мышление;

  • У вас неправильная береза;

  • Ровно столько, сколько дынь на акации;

  • В математике вопрос о логике?

  • Нам п***ц, Люда

  • На берегу груши вообще-то растут;

  • Кличко писал эту задачу?

  • Нисколько, потому что это береза. Задачка на логику. У меня уже третий ребенок учится, я без вина за домик не сажусь;

  • Напишите, что в этом году неурожай;

  • Я тоже мама второклассника и мне кажется, что скоро буду видеть яблоки на берегу;

  • Спасибо, что придумали ChatGPT! Я готова платить за премиум, чтобы он помогал решать такие глупые задачи.

Ранее отец не смог разобраться с домашним заданием своего шестилетнего сына, поэтому решил обратиться за помощью. Муж опубликовал в соцсетях фото «странной» задачи по математике, после того, как долго пытался понять его сам.

В учебнике в разделе «Математика в реальной жизни» учащимся:

  • предлагали использовать макароны, пуговицы или другие мелкие предметы, которые можно найти дома, сделать каждое число в десяти рамках по-другому;

  • предоставили две таблицы формата 2×5 ячеек, над которыми были указаны числа: 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16;

  • задавали вопрос: "Как вы их посчитали?", а затем предлагали: "Спросите взрослого, сколько их там" и следующее - "Как взрослый их посчитал?"

