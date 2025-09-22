- Дата публикации
Сколько яблок растет на березе: пользователи затрудняются найти ответ на задачу 2-го класса
На своей странице в TikTok мама школьника поделилась своим замешательством из-за математической задачи. Комментаторы сразу принялись искать правильный ответ.
Сеть поразила задача в учебнике для 2 класса, правильно решить которую смогли не все родители. Так, в учебнике для 2-го класса школьникам предложили сосчитать, сколько яблок росло на берегу. Мнения у комментаторов разбежались.
Да, женщина показала, как помогает ребенку решить непростую задачу. Ролик быстро завирусился в Сети, набрал более 1 миллиона просмотров, а пользователи охотно оставляют под ним шутливые комментарии.
Автор публикации показал задачу, которая звучала так: «На яблоне росло 45 яблок, а на берегу — на 5 меньше. Сколько яблок росло на берегу? Мама школьника была озадачена и не знала, как найти ответ и объяснить его ребенку. Впрочем, многие люди заметили, что это — задача на логику.
Примечательно, что не все родители смогли правильно ответить на заданный вопрос. Они активно делятся своими мыслями под видео.
Реакция Сети
Математика — это не только цифры. Это логика! И такие, на первый взгляд, тупые задачки созданы для того, чтобы развить у ребенка логическое мышление;
У вас неправильная береза;
Ровно столько, сколько дынь на акации;
В математике вопрос о логике?
Нам п***ц, Люда
На берегу груши вообще-то растут;
Кличко писал эту задачу?
Нисколько, потому что это береза. Задачка на логику. У меня уже третий ребенок учится, я без вина за домик не сажусь;
Напишите, что в этом году неурожай;
Я тоже мама второклассника и мне кажется, что скоро буду видеть яблоки на берегу;
Спасибо, что придумали ChatGPT! Я готова платить за премиум, чтобы он помогал решать такие глупые задачи.
Ранее отец не смог разобраться с домашним заданием своего шестилетнего сына, поэтому решил обратиться за помощью. Муж опубликовал в соцсетях фото «странной» задачи по математике, после того, как долго пытался понять его сам.
В учебнике в разделе «Математика в реальной жизни» учащимся:
предлагали использовать макароны, пуговицы или другие мелкие предметы, которые можно найти дома, сделать каждое число в десяти рамках по-другому;
предоставили две таблицы формата 2×5 ячеек, над которыми были указаны числа: 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16;
задавали вопрос: "Как вы их посчитали?", а затем предлагали: "Спросите взрослого, сколько их там" и следующее - "Как взрослый их посчитал?"