Украина
383
1 мин

Сколько захватчиков попали в ад за прошлые сутки: Генштаб назвал шокирующую цифру

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1130 российских оккупантов.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ успешно минусируют оккупантов

ВСУ успешно «минусируют» оккупантов / © Getty Images

Потери российских оккупантов в войне против Украины 20 января достигли 1 228 570 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировать еще 1130 окупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 20.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 228 570 (+1 130) человек

  • танков — 11 579 (+6)

  • боевых бронированных машин — 23 928 (+6)

  • артиллерийских систем — 36 393 (+60)

  • РСЗО — 1 618 (+1)

  • средства ПВО — 1 279 (+1)

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 111 140 (+925)

  • крылатые ракеты — 4 163

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 75 067 (+191)

  • специальная техника — 4 048 (+3)

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, потери российских войск за 2025 год составили около 419 тысяч человек, что фактически нивелировало результаты мобилизации и не позволило РФ получить преимущество на поле боя.

