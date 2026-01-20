- Дата публикации
Сколько захватчиков попали в ад за прошлые сутки: Генштаб назвал шокирующую цифру
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1130 российских оккупантов.
Потери российских оккупантов в войне против Украины 20 января достигли 1 228 570 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировать еще 1130 окупантов.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 20.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 228 570 (+1 130) человек
танков — 11 579 (+6)
боевых бронированных машин — 23 928 (+6)
артиллерийских систем — 36 393 (+60)
РСЗО — 1 618 (+1)
средства ПВО — 1 279 (+1)
самолетов — 434
вертолетов — 347
БПЛА оперативно-тактического уровня — 111 140 (+925)
крылатые ракеты — 4 163
корабли / катера — 28
подводные лодки — 2
автомобильная техника и автоцистерны — 75 067 (+191)
специальная техника — 4 048 (+3)
Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, потери российских войск за 2025 год составили около 419 тысяч человек, что фактически нивелировало результаты мобилизации и не позволило РФ получить преимущество на поле боя.