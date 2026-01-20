Сколько захватчиков попали в ад за прошлые сутки: Генштаб назвал шокирующую цифру

ВСУ успешно «минусируют» оккупантов / © Getty Images

Потери российских оккупантов в войне против Украины 20 января достигли 1 228 570 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировать еще 1130 окупантов.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 20.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 228 570 (+1 130) человек

танков — 11 579 (+6)

боевых бронированных машин — 23 928 (+6)

артиллерийских систем — 36 393 (+60)

РСЗО — 1 618 (+1)

средства ПВО — 1 279 (+1)

самолетов — 434

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 111 140 (+925)

крылатые ракеты — 4 163

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 75 067 (+191)

специальная техника — 4 048 (+3)

Напомним, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, потери российских войск за 2025 год составили около 419 тысяч человек, что фактически нивелировало результаты мобилизации и не позволило РФ получить преимущество на поле боя.