Сколько заключенных и людей с судимостью можно призвать: в Минюсте назвали количество

В Украине рассматривают возможность мобилизации в армию людей с судимостью, а также заключенных, находящихся в местах лишения свободы.

О мобилизационном потенциале среди осужденных рассказала заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая, передает "Суспільне".

Мобилизационный потенциал среди осужденных

По ее словам, в Украине есть около 50 тысяч человек, имеющих судимость и уже отбывших наказание. Ранее Высоцкая отмечала, что правительство прежде всего рассматривает возможность привлечения в армию именно этой категории – осужденных, уже отбывших наказание.

"Очень сложно сейчас говорить о том, сколько это может быть людей. Первая категория – это лица, которые имеют судимость, но они живут рядом с нами, они уже отбыли свое наказание и освобождены. Это примерно 50 тысяч человек", – говорит заместитель. министра.

Сколько из них соответствуют признакам, чтобы присоединиться к рядам Вооруженных Сил, будет известно со временем, уточняет она.

Вторая категория – это заключенные, отбывающие наказание в тюрьмах. Их насчитывается 26 тысяч человек.

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"Вторая категория – это гораздо сложнее, это возможность привлекать к отражению вооруженной агрессии людей, которые находятся сейчас в тюрьмах, осуждены на сегодня и именно такой механизм и порядок их привлечения в ряды ВСУ", – сказала Елена Высоцкая.

Именно это, по ее словам, предусматривает проект закона о мобилизации лиц, и имеющих судимость, и осужденных, зарегистрированный в парламенте: "И сейчас будет бурная дискуссия в стенах парламента относительно принятия такого закона".

Призыв заключенных и людей с судимостью будет добровольным?

"Речь о первой категории, которые являются уже свободными людьми, так же, как у других свободных людей, граждан Украины. Это конституционный долг каждого, поэтому никого не спрашивают о желании. Есть, конечно, добровольческие подразделения, есть другие формы, как служить в ВСУ. Но в целом речь идет о том, что есть призыв, военный учет, и люди готовятся к выезду на фронт и потом служат. Точно так же речь идет об осужденных, которые уже отбыли наказание и находятся на воле", – говорит заместитель министра.

Она напомнила, что запрет людям с судимостью служить в армии является устаревшей законодательной нормой времен СССР.

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"Но сегодня очень специфические условия – это военное положение, это потребность в том, чтобы наполнить наше войско. Поэтому, конечно, это очень логично, что свободных людей, которые могут помочь Вооруженным Силам, могут призывать без их согласования или согласия", – подчеркнула Высоцкая.

Однако как мотивация для отбывающих наказание осужденных может быть условно-досрочное освобождение по их заявлению.

"То есть их желание, их мотивация обязательны. В противном случае это просто неэффективно для наших Вооруженных Сил. Поэтому их заявление, их желание и обязательное заключение контракта как условие для того, чтобы условно-досрочно освободиться", – объяснила замминистра.

Высоцкая заверила, что в случае мобилизации будет учитываться способность, физическая подготовка заключенных, чтобы не было медицинских противопоказаний.

Ранее заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что мобилизация осужденных обязательно будет предусматривать запрос военных: если они не изъявят желания пополнять подразделение таким лицом, в суд не будут подавать соответствующее ходатайство.

Напомним, что Игорь Гуменюк, устроивший взрывы в Шевченковском суде, в результате чего сам погиб, 8 лет ждал приговор и постоянно просился на передовую воевать. Однако суд отвечал отказом.

Также на Хмельнитчине приговоренный к пожизненному заключению попросился на фронт, однако местный суд отказался удовлетворить его ходатайство.

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