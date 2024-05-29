Сколько западных самолетов нужно Украине, чтобы не проиграть войну с РФ: у Зеленского ответили

Россия стремится заморозить войну, но Украина нуждается в большем оружии для эффективной обороны.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что для эффективной обороны страны нужно не менее 60 западных истребителей, а с учетом протяженности линии столкновения и интенсивности боев оптимальным количеством было бы 100-120 самолетов.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что российские войска пытаются захватить больше украинской территории, чтобы заставить союзников Киева согласиться на замораживание войны. Оружие США начало поступать на поле боя, но понадобятся недели постепенного наращивания, чтобы добиться критических объемов.

"Пока российские войска имеют абсолютное преимущество в снарядах, ракетах и т.д. Они будут пытаться давить вдоль линии фронта, чтобы продвинуться вперед. А потом они могут попытаться заставить проукраинскую коалицию принять неприемлемые условия: "Давайте заморозим конфликт, мы останемся на месте — или иначе будем продолжать убивать", — сказал Подоляк.

По его словам, Киеву нужно как минимум 60 западных истребителей, чтобы прикрыть линию фронта, а с учетом протяженности линии столкновения и интенсивности боев 100-120 таких самолетов было бы "оптимальным" количеством.

Украинские летчики находятся на завершающих этапах подготовки истребителей, напомнил он, добавив, что если Киев получит все необходимое, то военные вернут себе инициативу.

Кроме того, Подоляк заявил, что Украине необходимо получить разрешение на нанесение ударов по российской территории вблизи границы и получить обещанные самолеты для эффективной обороны.

"Нам нужно покончить с доминированием российской тактической авиации, иначе эта оборонная война будет очень сложной, потому что Россия будет просто засыпать бомбами районы, расположенные близко к полю боя", — подытожил советник главы ОПУ.

Напомним, министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб сообщила, что Бельгия передаст Украине 30 современных истребителей F-16 до 2028 года. Впрочем, первые самолеты должны отправить уже в 2024 году.

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