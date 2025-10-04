Сколько зарабатывает средний класс в Польше и Украине: эксперты назвали новые суммы

Чтобы считаться средним классом в Украине нужно зарабатывать 30-35 тысяч гривен и выше / © ТСН.ua

Средний класс — это основа и социальная база в развитых странах мира. Однако в каждой стране количество этих людей, как и основные сферы, где они работают, разные. Также существенно отличаются и зарплаты.

Сколько нужно зарабатывать каждый месяц, чтобы считаться средним классом в Украине и Польше, разбирались Новости.LIVE.

В целом, средний класс — это люди или домохозяйства, чьи доходы находятся между низшей и верхней границами заработков, рассказал в комментарии Новости.LIVE финансист Богдан Яремчик.

Их доходы, по словам эксперта, достаточно, чтобы покрывать не только базовые потребности, но и образование, здравоохранение, отдых, культурные мероприятия, а также иметь резервы и определенную стабильность.

Часто используется критерий дохода в процентах от медианного дохода, то есть середина ряда зарплат (например, от 67-75% до 150-200% медианы). Также учитываются образование, занятость, собственность (жилье, возможно автомобиль), образ жизни, социальная и культурная активность», — добавил он.

Где работает средний класс в Польше

По состоянию на март 2025 года медиа заработная плата в Польше составила 7 тысяч злотых в месяц (примерно 1 900 долларов), рассказала польская финансистка Марта Каминская.

«Если брать доход, который считается средним классом, то, по данным Польского экономического института, это домохозяйства, чьи доходы от 67 до 200% медианы с эквивалентным доходом на члена семьи», — добавила эксперт.

Она отметила, что около 54% населения Польши по этим критериям формально относится к среднему классу.

«Люди, составляющие средний класс в Польше, преимущественно работают в государственном или частном секторе с офисной работой, обслуживанием, торговлей, образованием, здравоохранением, технологиями, финансами. Также средний класс широко представлен в городах, крупных или средних предприятиях, в сферах, где требуется высшее или среднее образование», — объяснила Каминская.

В то же время, она подчеркнула, что цены в Польше, особенно в крупных городах, на жилье, коммунальные услуги, транспорт, продукты, обучение и медицину выше, чем в менее развитых регионах.

«Для того чтобы жить „на среднем уровне“, нужно существенно более высокий доход, чем просто „не быть бедным“, — подчеркнула она.

Что происходит с зарплатами в Украине

По состоянию на июль этого года, по словам Богдана Яремчика, средняя заработная плата при полной занятости составляла примерно 26,5 тысячи гривен в месяц. А медиальная зарплата — около 25 тысяч гривен.

Эксперт подчеркнул, что в этом вопросе есть большие отличия в зависимости от региона: в Киеве средняя зарплата выше, в областях значительно ниже.

«По экспертным оценкам доля среднего класса в Украине значительно меньше, чем в Польше. В общем, если говорить о каком-то комплексном исследовании состояния среднего класса в нашем государстве во время войны, то оно не проводилось. Однако если учесть, что с началом войны украинцы потеряли около четверти своих доходов, то можно утверждать, что та небольшая довоенная прослойка где-то до 17% существенно сократилась. Однако насколько сказать трудно», — добавил Яремчик.

По его словам, сейчас к среднему классу в Украине можно отнести людей, работающих в сфере ИТ, телекоммуникаций, финансов, а также менеджмент средних и крупных предприятий.

Сколько нужно зарабатывать в Украине и Польше, чтобы считаться средним классом

Польша

«Если мы берем медиану примерно 7 тысяч злотых, то средний класс может начинаться где-то с учетом 67-75% медианы (4 700-5 250 злотых) от 12 тысяч злотых (около 3 300 долларов. — Ред.)», — рассказала польская финансистка Марта Камин.

Украина

В Украине же, по словам финансиста Богдана Яремчика, ситуация менее привлекательна.

«Если брать медиану около 25 тысяч гривен, то средний класс может начинаться где-то с 1,2-1,5 медианы. Это может означать примерно 30-35 тысяч гривен и выше в зависимости от региона», — пояснил эксперт.

По его словам, если учесть украинский курс доллара и сравнить его по курсу злотый/доллар, то украинский средний класс с зарплатой менее 1 тысячи долларов проиграет по сравнению.

