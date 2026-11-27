Курьеры / © УНИАН

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Курьерам предлагают до 75 тысяч гривен в месяц в Ужгороде, до 40 тысяч в Харькове и до 35 тысяч в Полтаве. А вот вообще зарплаты зависят не только от города, но и от того, есть ли у кандидата на работу собственный автомобиль.

В вакансиях служб доставки по состоянию на ноябрь 2026 года по схожему названию должности стоят разные рабочие дни — от самостоятельного выбора часов для доставки еды до адресного развоза посылок на собственном бусе.

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Glovo предлагает до 75 тысяч в Ужгороде и до 35 тысяч в Полтаве

Glovo, например, ищет курьеров на велосипедах или мотоциклах на западе, востоке и в центре Украины, но указывает разные верхние пределы месячного дохода. В Ужгороде это до 75 тысяч гривен, в Харькове – до 40 тысяч, в Полтаве – до 35 тысяч. Во всех трех объявлениях компания предлагает гибкий график, ежедневные и еженедельные выплаты и страхование при доставке.

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В Ужгороде и Харькове отмечена полная и неполная занятость. Если вы планируете доставлять автомобилем, по условиям этих вакансий нужно иметь паспорт, водительское удостоверение и техпаспорт - такой же перечень есть и в полтавском объявлении.

Возрастные условия тоже разнятся. В Ужгороде Glovo приглашает также курьеров 16-17 лет по разрешению обоих родителей, а от 18 лет - по общим правилам.

Bolt Food платит за заказ и позволяет выбирать время работы.

Bolt Food описывает заработок курьера-партнера из-за оплаты отдельных доставок. Каждый заказ имеет минимальную базовую сумму, а точное вознаграждение курьер видит до того, как его примет. В расчете учитываются реальный маршрут и время, в том числе задержки в ресторане или пробке.

Дополнительный доход дают бонусы в часы пик, во время непогоды или специальных кампаний. Курьер также получает всю сумму чаевых, которые клиент оставляет через приложение. Компания предлагает еженедельные выплаты или ранний вывод средств.

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Выходить на доставку можно без фиксированных изменений – на велосипеде, самокате или автомобиле. Для начала Bolt называет среди требований паспорт или ID-карту, смартфон с местным номером и банковский счет.

Новая почта предлагает 60 000–70 000 гривен с собственным бусом

Новая почта, например, предлагает в Броварах курьеру с собственным бусом 60 000–70 000 гривен после всех отчислений, график 5/2 с 10.00 до 19.00 и компенсацию расходов на топливо.

Курьер будет доставлять посылки по адресам и будет рассчитываться с клиентами наличными деньгами или через терминал. Для такой работы требуются водительские права категории B, безаварийный стаж управления и ориентирование в городе. Работодатель отмечает опыт работы от двух лет и сотрудничество в формате ФЛП — можно откликнуться и с готовностью открыть его. Обучение оплачивает компания.

На авто Новой почты - 32 000-34 000 гривен

Водителю-экспедитору эта же Новая почта предлагает автомобиль компании и 32 000–34 000 гривен. Работать придется в таком случае по графику 5/2 или 6/1, часы работы с 09.00 до 18.00 или с 10.00 до 19.00.

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За эти деньги просят доставлять малогабаритные посылки по адресам, производить расчеты и оформлять сопроводительные документы. Компания требует удостоверения категории B, желаемой называет категорию C, а также ожидает знания города и конечно свободного владения украинским.

Вместе с официальной зарплатой работодатель предлагает оплачиваемые отпуска, больничные и командировки. Условия также предусматривают бесплатное обучение, медицинское страхование и страхование жизни.

Meest предлагает 40-50 тысяч на собственном бусе

Другой оператор доставки Meest уже предлагает в Борисполе для курьеров с собственным бусом на 40–50 тысяч гривен. График – 5/2 с 10.00 до 18.00, также предусмотрены бонусы за производительность.

Работа охватывает доставку посылок клиентам, прием и передачу заказов и выполнение поручений по маршруту. В вакансии указан опыт от одного года, водительское удостоверение категории B и умение пользоваться навигатором. Перед уговором о работе уточните, как компания компенсирует расходы на ваш автомобиль.

Суммы в вакансиях зависят от города, транспорта и графика

Собственный бус открывает доступ к предложениям с более высокими суммами, в то время как вакансия на авто компании в этой подборке объединяет более низкую оплату с оплачиваемыми отпусками и больничными.

Служба и город Должность и транспорт Заявленная оплата График Glovo, Ужгород Курьер на вело, мото или авто До 75000 грн/мес. Гибкий Glovo, Харьков Курьер на вело, мото или авто До 40000 грн/мес. Гибкий Glovo, Полтава Курьер на вело, мото или авто До 35000 грн/мес. Гибкий Bolt Food, условия для курьеров-партнеров Велосипед, самокат или авто За заказ, с бонусами и чаевыми Без фиксированных изменений Новая почта, Бровары Курьер с собственным бусом 60 000–70 000 грн после отчислений 5/2, 10.00–19.00 Новая почта, Клавдиево-Тарасово Водитель-экспедитор на авто компании 32 000–34 000 грн после отчислений 5/2 или 6/1, 09.00–18.00 или 10.00–19.00 Новая почта, Борисполь Курьер на почтоматы, собственное авто 22 000–35 000 грн после отчислений 2/2, 3/3 или 5/2, 08:30–20:00 Meest, Борисполь Курьер с собственным бусом 40 000–50 000 грн после отчислений 5/2, 10.00–18.00

Водителям-международникам предлагают в среднем 77,5 тысячи

Напомним, а данными, приведенными в материале о самых высоких зарплатах в Украине , в ноябре 2026 года водителям-международникам предлагают в среднем 77 500 гривен. Это ориентир для другой профессии в транспортной отрасли – с ним можно сопоставить предложения городской доставки, если вы рассматриваете разные виды работы за рулем.

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