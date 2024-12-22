Сколько ждать выплат после возвращения из СЗЧ: в Минобороны объяснили

Вернувшиеся из СЗЧ военные снова будут получать выплаты после приказа о зачислении в резервный батальон.
Военнослужащие, которые добровольно вернулись в воинскую часть после СЗЧ, будут получать те же выплаты, льготы и обеспечение.
Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Военной службы правопорядка Сергей Кузьменко.
По его словам, возобновление всех выплат и обеспечение вернувшимся из СЗЧ возобновляется после официального приказа о причислении в резервный батальон.
Прибывая в батальон резерва, военный подает рапорт на командира части.
"Когда командир издает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, с этого момента ему возобновляется выплата денежного довольствия, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством, – сказал он.
Кузьменко напомнил, что с момента оставления военным своей части до издания приказа о зачислении в резервный батальон выплаты денежного довольствия и обеспечения вещевым имуществом не осуществляются.
Ранее в ГБР рассказали, что будет с СЗЧшниками, которые не вернутся на службу до 1 января.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о возможности возобновления службы без уголовного наказания после первого СЗЧ.
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