Сколько ждать выплат после возвращения из СЗЧ: в Минобороны объяснили

Вернувшиеся из СЗЧ военные снова будут получать выплаты после приказа о зачислении в резервный батальон.

Военнослужащие, которые добровольно вернулись в воинскую часть после СЗЧ, будут получать те же выплаты, льготы и обеспечение.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникаций Главного управления Военной службы правопорядка Сергей Кузьменко.

По его словам, возобновление всех выплат и обеспечение вернувшимся из СЗЧ возобновляется после официального приказа о причислении в резервный батальон.

Также читайте В Украине все больше истощенных военных отправляются в СОЧ – Bloomberg

Прибывая в батальон резерва, военный подает рапорт на командира части.

"Когда командир издает приказ по строевой части, что военнослужащий зачислен в резервный батальон, с этого момента ему возобновляется выплата денежного довольствия, осуществляется обеспечение вещевое, пищевое, а также возобновляются все льготы в соответствии с действующим законодательством, – сказал он.

Кузьменко напомнил, что с момента оставления военным своей части до издания приказа о зачислении в резервный батальон выплаты денежного довольствия и обеспечения вещевым имуществом не осуществляются.

Ранее в ГБР рассказали, что будет с СЗЧшниками, которые не вернутся на службу до 1 января.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о возможности возобновления службы без уголовного наказания после первого СЗЧ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.