Екатерина Сильченко на модном показе в Париже

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Участие украинской дизайнерши Кати Сильченко в парижском показе L’Oréal вызвало бурные споры в социальных сетях. Пока одни восхищаются её появлением на мировом подиуме, другие резко критикуют звезду за то, что бренд продолжает работать на российском рынке.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

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Украинская дизайнер Катя Сильченко приняла участие в престижном показе в Париже

28 сентября в Париже состоялся показ Le Défilé 2026 by L’Oréal Paris. К масштабному бьюти-шоу под названием «Прояви свою ценность», которое прошло под открытым небом на фоне Эйфелевой башни, присоединилась и украинская дизайнерка иосновательница бренда The Coat Катя Сильченко. Украинка дефилировала на одном подиуме рядом с мировыми знаменитостями, такими как: Кендалл Дженнер, Ева Лонгория, Кара Делевинь, Виола Дэвис, Джейн Фонда, Симон Эшли, Энди Мак-Дэвелл, Айшвария Рай и Кристен Белл.

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Сильченко дефилировала перед публикой в изысканном красном мини-платье с длинным шлейфом. Дизайнерша воспользовалась выходом на мировую сцену, чтобы напомнить о ситуации в Украине. Украинка поделилась фотографиями с французского подиума в своих соцсетях, оставив для украинцев лаконичное обращение «Я с вами» и символ разбитого сердца.

Что не так с модным показом в Париже

Украинцы начали активно обсуждать появление украинской дизайнерки Кати Сильченко на престижном показе у Эйфелевой башни в Париже. В частности, пользователиставили под сомнение целесообразность участия украинских звезд в мероприятиях бренда, который до сих пор полностью не ушел с российского рынка и сохраняет производство в Калужской области.

В частности, пользовательница Facebook Оксана Исакии в своём посте обратила внимание на этическую сторону ситуации, подчеркнув двойственность подобных поступков.

«И вроде бы что тут такого? Украинская дизайнерша посетила модное мероприятие в Париже. Но есть один нюанс, из-за которого и разгорелся скандал. L’Oréal до сих пор ведет бизнес в России… И здесь возникает вполне логичный вопрос: как так получается, что мы призываем Европу отказываться от российского газа, требуем санкций против России, а в то же время украинские знаменитости посещают мероприятия компаний, которые продолжают работать на российском рынке?» — написала Oksana Isakii

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Автор статьи подчеркнула, что в сети осуждают участие не только Сильченко, но и других известных украинок, присутствовавших на мероприятии.

«Мы хотим, чтобы мир поддерживал Украину, но задумываемся ли мы сами, кого поддерживаем своим вниманием? Ведь иногда достаточно просто отказаться от участия в том или ином мероприятии, чтобы не делать рекламу компаниям, которые до сих пор работают в России», — считает пользовательница Oksana Isakii.

Стоит отметить, что французская парфюмерно-косметическая компания L’Oreal в 2022 году заявляла о временном закрытии магазинов в России, однако до сих пор продолжает вести там свою деятельность. По данным портала Leave-Russia, известно, что компания до сих пор работает в оккупированном Россией Крыму, а также что её фабрика в Калуге продолжает свою деятельность в России. Кроме того, L’Oreal арендовала новый офис в бизнес-центре «АФИ Галерея» в центре Москвы.

Кроме того, в 2026 году компания зарегистрировала в РФ пять торговых марок: Alien, «Мейбеллин», Pureology Professional Color Care, Lancôme и Essie.

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В Сети разгорелся скандал из-за участия украинки в показе L’Oréal в Париже

В украинском сегменте социальной сети Threads разгорелся скандал: пользователи выразили возмущение в связи с участием известных блогеров и дизайнеров в модном показе L’Oréal в Париже. Пользователи начали осуждать их за сотрудничество с брендом, который продолжает работать на рынке РФ, платить налоги стране-агрессору и вести там производство.

В комментариях подчеркивают двойные стандарты в обществе и отсутствие принципиальной позиции у публичных личностей:

«Объясните мне. Как так получилось, что люди восхищаются медийными личностями — Квитковой, Парфильевой, Сильченко, которые стали продвигать L’Oreal, до сих пор не ушедшую с рынка РФ? Как это?»;

«Интересно, почему наше общество постоянно с удовольствием кенселит блогеров за любое сотрудничество с брендами, которые не ушли с российского рынка, но Квитковую, Парфильеву и Сильченко никто не кенселит за L’Oréal?»

Многие пользователи отмечают, что репутационные и финансовые выгоды не должны преобладать над национальным достоинством во время войны:

«Сколько можно восхищаться теми, кто поддерживает бизнес, работающий в России и дружащий с россиянами? L’Oréal все эти годы платит деньги россиянам, платит налоги россиянам, содержит семьи оккупантов, которые работают в L’Oréal… Это так отвратительно! Особенно когда страна все эти годы тонет в крови, а достоинства в себе до сих пор нет»;

«Я отказалась от сотрудничества с L’Oréal, потому что они и тогда, и сейчас работают на российском рынке. Ценности имеют свою цену».

На момент публикации ни сама Катя Сильченко, ни другие упомянутые блогерши не отреагировали на упреки пользователей сети относительно уместности своего участия в мероприятии.

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