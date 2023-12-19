Сколько женщин из-за войны присоединились к ВСУ: в Минобороны назвали шокирующую цифру

В целом, разные должности в армии занимают более 60 тысяч женщин.

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ существенно увеличилось количество женщин в армии. В настоящее время в ВСУ несут службу более 60 тысяч женщин.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил начальник управления прессы и информации Минобороны, офицер Вооруженных сил Илларион Павлюк.

"Если брать более длинный отрезок от времени полномасштабного вторжения, то существенно выросло количество женщин в войске. На сегодняшний день более 60 тысяч в целом женщин в Вооруженных силах. Чуть больше 18 тысяч – это гражданские должности и более 40 тысяч – это собственно военнослужащие. И в зоне боевых действий непосредственно выполняют боевые задания более 5 тысяч. То есть это существенно больше, чем у нас было до полномасштабного вторжения", — подчеркнул Павлюк.

Напомним, что Залужный прокомментировал мобилизацию в Украине и предложил изменения.

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