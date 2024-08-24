Сколько женщин обращаются в рекрутинговые центры: ответ ВСУ

Сейчас и мужчины, и женщины больше всего интересуются вакансиями в подразделениях, работающих с беспилотниками, наземными дронами.

В Украине выросло количество женщин, интересующихся военной службой. Теперь ориентировочно 20% всех обращений в рекрутинговые центры поступают от женщин.

Об этом рассказал представитель Минобороны по рекрутингу Алексей Бежевец в эфире телемарафона.

По его словам, здесь нормативных ограничений нет. Однако прежде всего ограничения более психологические и культурные, пишет 24 Канал.

Сколько женщин обращаются в рекрутинговые центры

Женщины сегодня могут обрести себя в военной службе, реализоваться как специалисту. Нормативных ограничений на этот счет нет.

"На наш взгляд, здесь больше психологических и культурных ограничений", — заявил представитель Минобороны.

Он отмечает, что в армии есть очень много совершенно разных специалистов военного дела, у которых есть определенные стереотипы относительно того, на каком посту в армии женщина может себя реализовать.

В частности, работа Минобороны состоит в том, чтобы убеждать командиров воинских частей, что сегодня важно и правильно находить соответствующие позиции женщинам, которые добровольно решили присоединиться к армии.

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"Пока и мужчины, и женщины больше всего интересуются вакансиями в подразделениях, работающих с беспилотниками, наземными дронами. Также популярны вакансии в сфере разведки. Постоянный спрос есть также на должности, связанные со службой в штабах, где можно максимально использовать свою гражданскую профессию". ", — говорится в сообщении.

Добавим, что американский институт изучения войны (ISW) считает, что захват заложников и бунт в колонии Волгограда негативно повлияет на усилия Кремля по борьбе с бытовым экстремизмом.

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