Сколько женщин работает в ГУР и какова их роль: детали от Буданова

Руководитель ГУР Кирилл Буданов / © Associated Press

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Руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, сколько женщин работает в его ведомстве.

Об этом глава Главного управления разведки сказал в интервью для Рамины Эсхакзай.

«Единственное, что могу сказать, что процент женщин как у оперативных, так и у боевых (в боевых там немного медленнее, а у оперативных немного быстрее по сравнению с боевыми), но значительно увеличивается. И эта тенденция, она длится довольно долго», — говорит Буданов.

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Он заявил о «больших процентах женщин» в ГУР. По словам Буданова, в его ведомстве работают около полутора тысяч женщин.

«Гендерные вопросы, у нас они в хорошем смысле существуют… С 2020 года, я наблюдаю (возможно, это началось немного раньше, но с 2020-го я этим интересуюсь), что при вступительных экзаменах в нашу академию все первые места по рейтингу берут женщины. Я не могу сказать, что это круто или не круто, это просто тенденция. Надо, как говорится, это признать и понять. Мужчины „мельчают“, а женщины куда-то вперед двигаются», — подытожил Буданов.

Ранее Кирилл Буданов признался о случаях, когда разведчики уникальную информацию получали от проституток.