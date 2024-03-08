Сколько женщин служит в украинской армии: ответ Минобороны

По состоянию на январь 2024-го в украинских Вооруженных силах служат 45 587 женщин — более 2 тысяч больше военнослужащих, чем в октябре 2023-го.

Об этом сообщает Military Media Center.

"По состоянию на январь 2024 года в украинской армии служит 45 587 военнослужащих. Это на 2108 человек больше, чем в октябре 2023 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13487 женщин имеют статус участника боевых действий.

Сообщается, что десять лет назад, в 2014 году, в армии насчитывали 49 тысяч женщин.

Напомним, сегодня украинские женщины воюют на передовой. Статус украинок в армии страны начал меняться 10 лет назад, когда Россия аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе на востоке Украины.

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