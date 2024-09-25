Сколько украинцев будет жить в 2100 году: демограф шокировала прогнозом

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова прокомментировала прогнозы ООН по сокращению населения Украины до 15 миллионов в 2100 году.

Об этом пишет "Украинская правда".

Она отметила, что подобные цифры звучат как приговор для страны. "Это выглядит как анекдот, извиняюсь. Давайте доживем до 2100 года и посмотрим, что будет не только с Украиной, но и со всем миром. Я еще не видела ни одного долгосрочного демографического прогноза, который бы сбылся. 5–10–15 лет — это максимум для прогнозов, и то не в условиях войны! – подчеркнула Либанова.

"Сейчас, когда мы пытаемся сделать демографический прогноз, исходим из того, когда закончится хотя бы горячая фаза войны. Если это произойдет в 2025 году, это одна ситуация, если в 2030 – совсем другая, потому что к тому времени гораздо больше семей адаптируются за границей, в Украине будет больше разрушений, некуда будет возвращаться", — рассказала она.

Элла Либанова отметила, что, судя по выводам военных экспертов, нет смысла надеяться на завершение войны раньше 2028 года. Скорее всего, именно на эту дату следует опираться в своих прогнозах.

Напомним, заместитель директора по научной работе Института демографии и проблем качества жизни НАНУ Александр Гладун рассказывал, что по данным ООН, за первое полугодие 2024 года из Украины уехало 400 тысяч человек. За границей находится 6,7 миллиона украинских граждан, включая упомянутые 400 тысяч человек.

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