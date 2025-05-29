Сколько ЗРК IRIS-T и ракет можно закупить на 2,2 млрд евро по заключенному для Украины контракту

ЗРК IRIS-T / © Defense Express

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Украина вполне может рассчитывать на очень значительное усиление противовоздушной обороны за счет зенитных ракетных комплексов IRIS-T. Как лаконично сообщило Министерство обороны Украины 28 мая в Германии был подписан контракт с Diehl Defence на производство этих IRIS-T и ракет к ним на 2,2 млрд евро.

Как предполагается, финансирование этой закупки будет реализовываться самой Германией в рамках одобренного генерального пакета помощи на 5 млрд евро, пишет Defence Express.

Напомним, что Берлин в 2023 году объявил о намерении ежегодно оказывать Украине помощь именно в таком размере до 2027 года.

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Никакие другие подробности относительно количества и типов ЗРК и ракет, сроков поставок и других деталей этого соглашения объявлены не были. Но вполне возможно оценить, сколько IRIS-T можно закупить за 2,2 млрд евро. Особенно за счет того, что фактически это будет внутренний контракт Германии без возможных дополнительных экспортных наценок.

Но следует отметить, что не было объявлено о каком именно IRIS-T идет речь. Ибо существует комплекс ближнего действия IRIS-T SLS с дальностью поражения целей до 12 км и средней дальности IRIS-T SLM на 40 км. И Украина получила и использует обе версии. Более того, сейчас идет активная разработка и ЗРК IRIS-T SLX с дальностью до 80 км.

IRIS-T SLX / © Defense Express

Наиболее точной может быть оценка относительно IRIS-T SLM, потому что летом 2023-го бюджетный комитет Бундестага согласовал закупку шести ЗРК средней дальности и комплекта из 216 ракет за около 950 млн евро. То есть по 158 млн евро за один комплекс IRIS-T SLM и 36 ракет, что является объективно минимальным количеством.

Таким образом, на 950 млн евро формально возможно закупить около 14 ЗРК IRIS-T SLM, но ракет к ним будет где-то на 1,5 залпа. Поэтому вполне логично, что этот контракт включает в себя значительный запас ракет к ЗРК. При этом также с учетом необходимости обеспечения уже предоставленных комплексов. А если брать только IRIS-T SLM, то это про 12 анонсированных ЗРК, большая часть из которых уже передана в Украину.

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Что касается стоимости самой ракеты к IRIS-T SLM, то отдельно ее стоимость никогда не фигурировала. Но учитывая текущие цены на такие изделия, цена в значительно более 1 млн евро за одну зенитную ракету средней дальности может считаться минимальной. Наконец, стоимость ракеты «воздух-воздух» IRIS-T, которая без изменений используется в IRIS-T SLS, сейчас составляет 900 тысяч евро.

IRIS-T SLM и IRIS-T SLS / © Defense Express

Таким образом, если говорить только о дополнительных IRIS-T SLM с адекватным запасом ракет к новым и имеющимся ЗРК, то, скорее всего, контракт может охватывать до 10 таких ЗРК и около полутысячи зенитных ракет. Или еще меньше новых комплексов за счет значительного увеличения количества боеприпасов.

В то же время более вероятным является заказ как раз комбинации с ЗРК средней дальности IRIS-T SLM и ЗРК ближнего действия IRIS-T SLS. Его актуальная стоимость неизвестна, но она должна быть значительно ниже IRIS-T SLM. Но не исключено, что именно Украина может стать и первым оператором IRIS-T SLX, особенно если у Diehl Defence смогут научить его бороться с баллистическими ракетами.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна будет финансировать производство ракет дальнего радиуса действия в Украине.

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