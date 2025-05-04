В Москве готовят к параду / © Associated Press

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Украине нет смысла соглашаться на «перемирие», предложенное диктатором Путиным, потому что россияне все равно его нарушают.

Об этом « Радио Свобода» сказал военный аналитик Михаил Самусь.

«Никакого смысла соглашаться нет, я бы не просто игнорировал. Во-первых, я бы, отвечал бы за это направление, официально заявил, что военный парад — это военное мероприятие, скопление нескольких тысяч российских военных, нескольких сотен единиц бронетехники и других технических единиц, которые являются законной военной целью. Вот просто так заявить», — сказал он.

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Эксперт также вспомнили удары по Кривому Рогу, Киеву, Харькову, Днепру, другим городам, когда есть видео, где Россия целенаправленно бьет баллистической ракетой по кафе (речь идет об ударе по Кривому Рогу — ред.)

«Ну, простите, если вы уже бьете по кафе, гипотетически какие-то военные там где-то проходили, то скопление нескольких тысяч российских военных — это явно законная цель, поэтому Украина имеет полное право нанести удар по этой цели. Это первое, что можно сейчас сделать: вот такая стратегическая неопределенность. Мы заявляем, что считаем это законной целью, думайте дальше сами», — добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал инициативу Владимира Путина объявить перемирие на три дня с 7 по 9 мая театральной постановкой и настаивает на перемирии на 30 дней согласно предложенной США стратегии.

Ранее Владимир Путин объявил о 30-часовом прекращении боевых действий в Украине на Пасху, назвав это «гуманитарным» жестом.

Впоследствии он заявил о прекращении боевых действий с 8 по 10 мая в честь пышно отмечаемого в России Дня победы.

Во время пасхального перемирия обстрелы не прекращались. В частности, в Херсоне погибли три человека 20 апреля.