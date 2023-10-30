"Скорая" не приехала на вызов: одессит ударил ножом медика из-за неприбытия врачей к его жене

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

В Одессе полицейские задержали мужчину, который ворвался на станцию скорой помощи и ударил ножом медработника. По его словам, мотивом такого поступка стало неприбытие кареты скорой помощи, вызванной им для жены.

Об этом идет речь в сообщении главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Правонарушителю уже доложено о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как правоохранителям сообщили свидетели инцидента, ночью мужчина ворвался в помещение больницы и ударил ножом медицинского работника. Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки и оказали необходимую помощь.

В течение суток правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался местный житель. Мужчину задержали. В квартире мужчины нашли нож, которым он совершил преступление. Предмет был направлен на экспертизу.

Одессита сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, которое квалифицируется по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним, на днях в центре Одессы произошла авария: автомобиль Infiniti влетел в витрину ресторана. Есть пострадавшие.

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