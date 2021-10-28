"Скорая не забирала и угрожала полицией": жительница Никополя рассказала, как она лечила коронавирус

По словам женщины, ее не хотела забирать скорая, а место в больнице нашли только в соседнем городе.

В Никополе Днепропетровской области в больницах нет мест для больных коронавирусом. Местным жителям иногда приходится обращаться в полицию, чтобы их госпитализировали.

Об этом в соцсети рассказала жительница Никополя Юлия Зволь, сообщает " Наше місто".

По ее словам, коронавирусом заболела вся ее семья, в том числе и 7-летний ребенок. Неделю она вместе с сыном пролежала в Днепре. Когда вернулась в Никополь, ее состояние ухудшилось, упала сатурация, частично исчезли зрение и слух, нарушилась координация. Она вызвала скорую.

"Скорая не забирала. Мне угрожали полицией. Я спорила. Включала видео, чтобы зафиксировать, что говорят, потому что от кислородного голодания у меня было нарушено все: координация движений, речь, восприятие информации, частично исчез слух и зрение. Довезли в больницу. Ждала долго. За час насчитала 8-10 скорых. Меня приняли за 3 часа. Отправляли домой на домашнее лечение. Я отказалась и вызвала полицию. Полиция не помогает и не защищает", — рассказала женщина.

В конце концов ее госпитализировали в больницу в Марганце в 15 км от Никополя. Как рассказала женщина, там подобная ситуация.

"Соседи дома умирают, друзья, близкие, в ковидном отделении также много смертей. Скорые, врачи, медсестры, санитары носятся круглосуточно без сна и еды в надежде спасти всех! Пациенты помогают медсестрам, иначе нельзя!", — пишет Юлия.

Женщина призвала земляков вакцинироваться, чтобы не повторять ситуацию.

"Я тоже не делала вакцинацию, мне было не до нее как-то. Но когда переносишь и видишь все это, приходишь к выводу, что вакцинация нужна. Все отделения забиты пожилыми людьми. Чтобы потом не лежать в ковидном отделении и не жалеть, что не вакцинировались, идите и сделайте прививки. А пожилые люди, которые говорят: ай, нам зачем вакцина, все равно умирать! Если не идете вакцинироваться и скорую не вызывайте", — написала Юлия.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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