Скорая помощь опрокинулась и врезалась в фуру: в Одесской области произошло серьезное ДТП

Скорая помощь опрокинулась и врезалась в фуру: в Одесской области произошло серьезное ДТП

Водитель иномарки не пропустил автомобиль медиков.

В Одесской области произошла авария. Карета скорой помощи с мигалками двигалась по Объездной дороге со стороны поселка Котовского.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, водитель автомобиля Toyota решил не пропускать машину медиков и влетел прямо в нее. От удара карета скорой помощи опрокинулась и ударилась о грузовик.

На месте аварии приехала еще одна машина "скорой". О жертвах и пострадавших информации пока нет.

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Напомним, в Харьковской области на страссе "Киев-Харьков" произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковушка и машина "скорой".

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