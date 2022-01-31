Скорая помощь опрокинулась и врезалась в фуру: в Одесской области произошло серьезное ДТП

Водитель иномарки не пропустил автомобиль медиков.
В Одесской области произошла авария. Карета скорой помощи с мигалками двигалась по Объездной дороге со стороны поселка Котовского.
Как сообщают местные Телеграм-каналы, водитель автомобиля Toyota решил не пропускать машину медиков и влетел прямо в нее. От удара карета скорой помощи опрокинулась и ударилась о грузовик.
На месте аварии приехала еще одна машина "скорой". О жертвах и пострадавших информации пока нет.
Напомним, в Харьковской области на страссе "Киев-Харьков" произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковушка и машина "скорой".
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