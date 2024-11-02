"Скорая" с беременной попала в ДТП и наехала на пешехода: фото

Беременная женщина, находившаяся в салоне спецавтомобиля медицинской помощи, телесных повреждений не получила.
В субботу, 2 ноября, в городе Нежин Черниговской области спецавтомобиль скорой помощи, перевозивший беременную женщину, попал в ДТП. После столкновения с другим автомобилем "скорая" выехала на обочину, где совершила наезд на пешехода и врезалась в дерево.
Об этом сообщили в полиции Черниговской области.
Авария произошла около 11:30 на перекрестке улиц Шевченко и Защитников Украины.
Предварительно выяснено, что водитель автомобиля BMW на перекрестке выполнял маневр поворота налево на разрешенный сигнал светофора, а в это время карета "скорой" двигалась перекрестком на красный свет светофора с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.
На перекрестке произошло столкновение транспортных средств, после чего спецавтомобиль медицинской помощи выехал на левую обочину.
“С места ДТП в больницу доставлены с телесными повреждениями женщина-пешеход, а также фельдшер и водитель “скорой”. Беременная женщина, которая находилась в салоне спецавтомобиля медицинской помощи, и водитель BMW телесных повреждений не получили”, — сообщили в полиции.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевший тяжкое телесное повреждение) УКУ.
Напомним, во Львовской области в этот же день произошло смертельное ДТП. В результате столкновения трех автомобилей один из водителей погиб, двое других – получили телесные повреждения.
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