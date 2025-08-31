"Скорбите, кто вам мешает": блоггеры устроили вечеринку в День памяти погибших защитников (видео)

Вечеринка во время траура

В Черкассах блоггеры устроили масштабную вечеринку с фокусами, безлимитным алкоголем и дискотекой в День памяти погибших защитников. Видео они выложили у себя на страницах социальных сетей, а на критику пользователей отвечали в основном цинично, вроде: «Скорбите, кто вам мешает».

Об этом пишет онлайн-ресурс 18 000.

Черкасское заведение, где инфлюэнсеры устроили громкую вечеринку, связывают с депутатом горсовета Романом Дискантом. Он также присутствовал на вечеринке именно 29 августа — в День памяти погибших защитников, что подтверждает одно из видео в Сети.

Дата публикации 17:59, 31.08.25

Сами участницы выложили видео с вечеринки у себя на страницах в соцсетях, что вызвало волну критики пользователей.

В ответ на критические комментарии некоторые участники мероприятия советовали недовольным «скорбите, кто вам мешает», что лишь усилило возмущение, сообщает источник.

Позже организаторы извинились и написали, что вечеринка была запланирована заранее, еще до того, как 29 августа было объявлено днем ​​траура в некоторых регионах. Хотя в этот день был еще и общенациональный День памяти защитников и защитниц Украины, который установлен указом президента еще с 2019 года.

Скрин 18000

Сам депутат Роман Дискант пока не прокомментировал инцидент, отложив это до понедельника, 1 сентября.

После возмущения в социальных сетях некоторые блоггеры все же извинились, однако только за свои сообщения.

Напомним, 29 августа Украина чествует память украинцев и украинок, отдавших свои жизни, защищая целостность нашего государства. Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением в этот день. Он обратился в семьи погибших в боях с 2014 года в День памяти защитников.

Также в День памяти защитников Украины состоялось возложение цветов к могилам и мемориалам, посвященным павшим воинам. Однако в 2023 году традицию чествования героев расширили. Волонтеры предложили присоединиться к акции владельцам заведений.