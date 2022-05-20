"Скорее, чем думают некоторые люди": посол Мельник оценил, когда Украина может вступить в НАТО

"Скорее, чем думают некоторые люди": посол Мельник оценил, когда Украина может вступить в НАТО

Украина может присоединиться к НАТО сразу после войны.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что Украина показала в этой войне, что может " внести свой вклад в защиту стран НАТО".

Об этом он сказал в интервью RND.

"Путин ломает зубы на востоке Украины и не добивается реальных успехов. И эта война также показывает, что НАТО является и остается единственным якорем безопасности в Европе и всем мире. Поэтому логично, что этот процесс расширения продолжается и что Украина также присоединится к Альянсу. И я думаю, что это может произойти быстрее, чем некоторые люди думают. Не сейчас, в разгар войны, но, возможно, сразу после", — говорит Мельник.

Украинский посол отмечает, что Украина в этой войне показала, что может внести свой вклад в защиту стран НАТО.

" Если бы вы спросили наших польских и балтийских друзей, я думаю, что они бы проголосовали за нас обеими руками. Потому что вы знаете, что Украина была бы готова помочь им своей сильной армией в чрезвычайной ситуации", — сказал Мельник.

Напомним, специальный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из США заявил, что страны НАТО должны ради своих интересов присылать оружие Украине. Ведь сейчас цель всего Альянса – защитить друг друга от россиян, впервые за 70 лет пытающихся "вернуться".

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