Скоро будет "бавовна": партизаны посетили аэродром в Ейске и узнали ценную информацию

Партизаны узнали точное количество самолетов и размещение складов с ракетным вооружением.

Партизаны провели разведку эродрома, являющегося одним из стратегически важных объектов в Ейске.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

"Наши агенты выполнили комплекс действий в Ейске. В первую очередь, мы провели разведку аэродрома, который является одним из стратегически важных объектов, поскольку используется оккупантами для атак территорией Украины. Узнали точное количество воздушных судов и размещение складов с ракетным вооружением", — говорится в сообщении.

Всю информацию партизаны передали Силам обороны Украины.

Кроме того, движение сопротивления распространило по городу соответствующие открытки с "посланием" для летчиков, совершающих полеты на этих судах.

Напомним, Украина атаковала аэродром "Бельбек" в Крыму, британская разведка оценила последствия оккупантов.

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