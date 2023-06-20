"Скоро начнутся фактические тренировки" — Кулеба об обучении украинских пилотов на F-16

Ежедневно появляются новости о начале функционирования авиационной коалиции и ведутся разговоры о передаче Украине F-16. В работу запущен вопрос обучения украинских пилотов, а в скором времени начнутся фактические тренировки на самолетах и симуляторах.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что не стоит забывать о тренировках техников и подготовке инфраструктуры: "Скоро начнутся фактические тренировки. Это тренировки и на самолетах, и на специальных симуляторах. А есть еще тренировки техников, есть еще подготовка инфраструктуры. Все это запускается”.

Дмитрий Кулеба отметил, что каждый день ведутся разговоры, которые страны предоставят самолеты: “Пока не может назвать конкретные страны, но дело продвигается вперед. Украина сконцентрирована на F-16, но нельзя исключить передачи и других моделей самолетов”.

Напомним, Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16.

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