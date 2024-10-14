Скоро надвигаются первые заморозки: вернутся ли завтра отключения света

Согласно информации от "Укрэнерго", вторник должен пройти без отключений электричества.

Завтра, 15 октября, графики отключений света не будут применяться.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Завтра, 15 октября, меры по ограничению потребления не планируются", – говорится в сообщении.

"Укрэнерго" призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно и пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10:00 до 16:00.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 17, 18 и 19 октября в западных, северных и центральных областях Украины в ночные часы вероятны заморозки.

Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал, стоит ли ждать отключения света в октябре-ноябре.

Также эксперт Центра исследований энергетики Александр Харченко назвал города, в которых будут наибольшие проблемы со светом зимой.

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