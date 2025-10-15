"Скоро нечем будет ездить": как Россия изменила подход к атакам на "Укрзализныцю"

Разрушения на «Укрзализныце» в результате одной из российских атак / © Алексей Кулеба

Реклама

Россия существенно усилила удары по «Укрзализныце» за последние три месяца, в частности начала применять более точные дроны, способные поражать отдельные локомотивы.

Об этом генеральный директор «Укрзализныци» Александр Перцовский рассказал агентству Associated Press.

«Дело не только в количестве, но и в подходе вражеских сил. Сейчас, когда у них есть очень точные дроны „Шахеды“, они нацеливаются на отдельные локомотивы«, — отметил Перцовский.

Реклама

Украинские специалисты сообщают, что российские беспилотники проходят активную модернизацию. В частности, на них устанавливают камеры и радиомодемы, которые позволяют корректировать полет в реальном времени и повышают точность ударов. Такие дроны могут действовать на расстоянии до 200 км, передавая видео операторам.

«Если россияне и дальше будут бить по дизельным и электролокомотивам, скоро пути останутся целыми — но нечем будет ездить«, — объяснил военный эксперт Сергей Бескрестнов.

Известно о случае, когда сбитый дрон типа «Герань» был оборудован гражданской камерой и модемом. Это свидетельствует о том, что Россия испытывает новые технические решения. Использование камер также помогает врагу идентифицировать украинские системы противовоздушной обороны и оценивать последствия своих атак.

По данным AP, с начала полномасштабной войны фиксировалось примерно по одному удару по железнодорожной инфраструктуре каждую неделю. Однако, с середины лета их частота выросла до двух-трех в неделю, а с августа власти зафиксировали уже около 300 атак — в среднем 10 еженедельно.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что усиление атак РФ на «Укрзализныцю» имеет целью запугивание и поражение логистики. «Они будут бить, а мы должны защищаться», — подчеркнул глава государства. Он добавил, что руководитель компании получил на Ставке задание по защите станций и ключевых узлов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия усилила атаки на украинскую железную дорогу, понимая, что она является основой экономики и военной логистики. Враг наносит двойной ущерб, атакуя подвижной состав дронами, управляемыми в режиме онлайн. Жданов считает, что Украина должна зеркально отвечать, а для защиты требуется усиление ПВО (РЭБ и огневые средства). Эксперт считает, что РФ вполне реально может оставить Украину без подвижного состава.