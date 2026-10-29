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В ближайшие дни в Украине ещё сохранится относительная теплота с дождями и туманами, но уже с 1 ноября значительно похолодает и будут дуть сильные ветры.

По словам синоптика Натальи Диденко, в начале ноября в Украине температура воздуха заметно снизится: днем ожидается до +5…+9 градусов тепла.

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В четверг, 29 октября, на юге, востоке и местами в центре Украины ожидается +15…+20 °С, а на востоке вероятно солнце. В северных и большинстве центральных областей будет +11…+14 °С. Холоднее всего станет на западе и в Винницкой области — всего +8…+10 °С. Местами в западных областях, в Винницкой области, в Кропивницком и прилегающих районах, в Одесской и Черкасской областях пройдут дожди, тогда как на остальной территории сохранится сухая погода.

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В то же время Диденко предупреждает, что на юге Украины, на востоке и в большинстве центральных областей ожидаются штормовые порывы ветра до 15–20 метров в секунду.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что до конца октября погода не претерпит существенных изменений: будет преимущественно облачно, с небольшими дождями и повышенной температурой. Температура воздуха днём будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла.

По словам синоптика, в воскресенье, 1 ноября, черноморский циклон принесет первую волну похолодания: температура снизится до +3…+5 градусов тепла ночью и до +9…+11 градусов тепла днём, а северный ветер усилит ощущение прохлады.

В начале следующей недели из-за притока арктического воздуха среднесуточная температура опустится ниже +8 с последующим снижением.

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«Арктический холод проникнет в ещё тёплые южные моря, что и спровоцирует образование активных, хорошо насыщенных влагой циклонов. О траектории их движения пока говорить рано, следим за развитием ситуации. Большинство прогнозных центров сходятся во мнении, что после 4 ноября возможен первый эпизод предзимья с температурой около 0º и осадками в виде снега и мокрого снега», — отметил Постригань.

Метеорологическая карта

Как сообщает синоптик Наталья Птуха, в ближайшие дни из-за черноморского циклона в Украине будет преобладать облачная влажная погода с туманами и дождями. Ночная температура составит +3…+11 градусов, а дневная — +7…+14 градусов тепла (на юге и в Закарпатье до +17).

С 31 октября начнёт поступать более прохладный воздух, а с 1 ноября значительно похолодает под влиянием северо-западного ветра. Ночью температура опустится до +1…+6 градусов тепла (на юге до +10), днем ожидается +5…+10 градусов тепла, и только на юге и юго-востоке сохранится до +14. Небольшие дожди пройдут на западе, а также в Житомирской, Киевской и Одесской областях. В Карпатах ожидается от -2 до +3 с мокрым снегом.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 29 октября синоптическая обстановка в стране будет определяться полем высокого давления от антициклона с востока и циклоническим воздействием над Черным морем.

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«Именно последняя на короткое время станет доминирующей, что и определит особенности погоды, поскольку дождей станет больше. В Украину будет поступать несколько более прохладный воздух, однако температура пока не претерпит ощутимых изменений: пасмурное небо и высокая влажность ночью будут предотвращать её сильное охлаждение, а днём — препятствовать хорошему прогреванию», — отмечают метеорологи.

В целом по стране будет облачно с прояснениями. В южной части, а также в большинстве центральных и северных областей ожидаются умеренные осадки, ночью в южных областях местами пройдут сильные дожди. На остальной территории осадков не ожидается.

Ветер будет дуть восточный, северо-восточный со скоростью 7–12 м/с; в восточных и юго-восточных областях местами порывы достигнут 15–20 м/с.

Температура воздуха днём составит от +7 до +12 градусов тепла; в Закарпатье, на юге и востоке страны ожидается до +12…+17 градусов тепла.

Погода в Украине 29 октября / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории Украины: ночью и утром 29 октября в западных областях будет туман, видимость составит 200–500 м. В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности — желтый.

Синоптики предупреждают о тумане в нескольких областях Украины 29 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 29 октября.

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