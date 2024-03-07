"Скоро станет больше, чем людей": в Мариуполе стаи бездомных собак оккупировали город (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе возникла серьезная проблема с беспризорными животными. Их количество после оккупации постоянно растет.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Жители регулярно выкладывают видео и фото со стаями собак. Мариупольцы жалуются, что их скоро в городе будет "больше людей".

Так, даже район новостроек оккупантов на улице Ялтинской "захватили" беспризорные собаки. Соответствующее видео выложили в местном паблике жители. Периодически в разных районах города собаки нападают на людей.

"У меня на ребенка напала собака в Приморском парке, когда жена с детьми гуляла, малому 7 лет", — цитирует горсовет слова одного из мариупольцев.

В Мариупольском горсовете вспомнили, что оккупанты разрушили действующее в мирном украинском Мариуполе профильное коммунальное предприятие "Счастливые животные".

"А вот ничего, взамен, собственного создать за два года так и не смогли. Только были единичные варварские отравления животных", - добавили там.

В Мариуполе возникла серьезная проблема с бездомными животными

Напомним, что в школах временно оккупированного Мариуполя россияне начали раздавать детям лживые брошюры, где сравнивают солдат ВСУ и армии РФ.

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