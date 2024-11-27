"Ректоров будут сажать, скоро увидим такие же триггеры, как из МСЭК" - нардеп

Доказательства коррупции могут появиться после обысков.

Вскоре мы увидим такие же триггеры, как с МСЭК, но с ректорами высших учебных заведений.

Об этом в эфире "Утро.LIVE" сказал нардеп Руслан Горбенко.

По его словам, многие ректоры нечисты на руку.

"Они (ректоры — ред.) увеличивали количество студентов, даже понимая, что аудитория не вмещает столько людей, чтобы обучать их очно", — отметил народный депутат.

Так, правоохранительные органы должны заинтересоваться. Если взять проверку студентов от 21 года, то количество отчисленных будет в сотнях тысяч.

"Их (ректоров — ред.) будут сажать. Обыски все покажут. Я думаю, что картинки на кроватях, в тумбочках ...Мы увидим и в них", — подытожил Горбенко.

Ранее полицейские Киева разоблачили заведующую лабораторией контроля качества и безопасности продукции на взятке.

Читайте также: