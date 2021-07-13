Скоро в Украине будет вспышка: эксперт объяснил, почему вакцинироваться от коронавируса надо именно сейчас

Скоро в Украине будет вспышка: эксперт объяснил, почему вакцинироваться от коронавируса надо именно сейчас

Украине грозит рост заболеваемости коронавирусом.

Украине удастся достичь коллективного иммунитета, если до конца года ежедневно и без выходных вакцинировать от коронавируса не менее 250 тыс. человек.

Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко во время онлайн-брифинга 13 июля.

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Ганиченко отметил, что украинцам важно вакцинироваться именно сейчас, пока нет роста заболеваемости COVID-19, которое эксперты прогнозируют в ближайшее время. Поскольку специалисты прогнозируют, что вспышка "может быть очень серьезной". К примеру, в Нидерландах, где были схожи с Украиной темпы падения заболеваемости, эти же показатели за неделю выросли в десять раз.

"Мы наблюдаем серьезный рост заболеваемости в Европе, и эта вспышка скоро может прийти в Украину. Таким образом, вакцинация является критически важной", — констатировал Ганиченко.

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По его словам, сейчас в среднем по Украине вакцинируют 81 тыс. человек в сутки. Темпы с иммунизации выросли на четверть, но "этот тренд имеет ускоряться".

"Потому что для вакцинации 70% населения к концу 2021 года, чтобы мы могли говорить о коллективном иммунитете среди взрослого населения, необходимо уже сейчас делать втрое больше — около 250 тыс. прививок в сутки, начиная с сегодняшнего дня и до конца года включая выходные", — пояснил Ганиченко.

Как сообщалось, в ближайшее время в Украину должно поступить еще 1,23 млн доз вакцин CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.

Напомним, ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе в новом исследовании выяснили, какие вакцины могут годами защищать от коронавируса. Подробно об этом читайте здесь.

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