Синоптики предупреждают о сильных морозах в Украине / © ТСН

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Скандинавский антициклон «Manuel» движется в сторону Украины, поэтому облачность и количество осадков уменьшатся, а морозы усилятся.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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По её словам, в субботу, 28 ноября, осадки возможны лишь на юго-западе и крайнем юге страны, а на остальной территории будет сухо и местами солнечно.

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«Поскольку антициклон будет оказывать давление, а южная циклоничность будет сопротивляться, эта борьба приведет к усилению восточного ветра на юге и западе Украины, будьте внимательны», — предупреждает Диденко.

Днём температура воздуха будет колебаться от -1 до -5 градусов мороза, на юге и в Закарпатье будет немного теплее.

В воскресенье, 29 ноября, во всех регионах будет без осадков, с слабыми или умеренными морозами. В Киеве на выходных ожидается сухая погода с прояснениями и гололедом: ночью 3–5 градусов ниже нуля, днем — от -1 до -3. По прогнозу синоптика, в начале следующей недели морозы в Украине усилятся, но ближе к концу недели холод начнет отступать.

Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

В то же время руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что в Черкасской области усиливаются морозы и растет атмосферное давление.

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Несмотря на глобальные температурные рекорды и проявления Эль-Ниньо в мире, в наш регион продолжает поступать холодный воздух из Баренцева моря. Скандинавский антициклон «Manuel» перекрыл путь теплым атлантическим циклонам, поэтому в ближайшие дни температура будет постепенно снижаться на фоне сухой погоды.

По его словам, в последние выходные осени, 28–29 ноября, в области ожидается -5…-10 градусов мороза в течение суток и отсутствие осадков.

Метеорологическая карта

Как прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, в эти выходные, 28–29 ноября, мощный скандинавский антициклон принесет в Украину арктический холод — ночью на западе местами температура опустится до -16, а мороз сохранится и днем.

В субботу, 28 ноября, на западе ночью, а местами и днём будет идти снег, на дорогах образуется гололед. Ночью температура там составит 3–8 градусов мороза, днем — от -4 до +1, а в Закарпатье будет теплее: до +3 ночью и 0…+5 днем.

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На севере, востоке и в центре сутки пройдут без осадков. В северных областях ночью ожидается -4…-9, днем — от 0 до -5. На востоке ночные показатели опустятся до 8 градусов мороза, дневные будут колебаться в пределах 0…-5. В центральных регионах ночью прогнозируют от -2 до -7, днём — от -2 градусов мороза до +3 тепла.

На юге ожидается переменчивая погода: на остальной территории будет сухо, однако на юге Одесской области пройдут дожди с мокрым снегом, а утром и днём порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Ночью здесь ожидается от -1 до +4, днём — 0…+5.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 28 ноября в стране будет облачно с прояснениями.

«В юго-западной части ночью умеренный, в Прикарпатье местами сильный снег и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днём в Карпатах небольшой снег; на остальной территории без осадков», — прогнозируют синоптики.

Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 0 до -5 градусов мороза, в Закарпатье ночью и днём будет от 0 до +5 градусов тепла. На юге Одесской области и в Крыму пройдут дожди, температура в течение суток будет колебаться в пределах от +1 до +6 градусов тепла. В большинстве западных и центральных областей на дорогах местами будет гололед.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5–10 м/с, днём на побережье морей местами порывы достигнут 15–20 м/с.

Погода в Украине 28 ноября / © Укргидрометцентр

В то же время в Прикарпатье, а также во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях синоптики объявилипервый, желтый, уровень опасности из-за значительных снегопадов, которые продлятся еще с 27 ноября. Прирост снежного покрова там может составить 8–20 см. Из-за непогоды и гололеда на дорогах возможны затруднения движения транспорта и перебои в работе коммунальных, строительных и энергетических служб.

Синоптики предупреждают о сильных снегопадах в нескольких областях Украины 28 ноября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 28 ноября.

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