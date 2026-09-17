Скоро в Украине резко похолодает: синоптики предупредили, сколько ещё осталось тёплых дней, и назвали даты

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В четверг, 17 сентября, на территории Украины сохранится комфортная и сухая погода, хотя на западе уже будет ощущаться приближение атмосферного фронта.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в четверг, 17 сентября, украинцев порадует комфортная и теплая погода. По всей стране днём столбики термометров покажут +20…+24 градуса выше нуля, а в Закарпатье воздух прогреется до +23…+26 градусов.

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Практически во всех регионах будет ясное и сухое солнечное небо. Исключением станут разве что западные области, куда приближение атмосферного фронта принесет незначительные дожди.

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Синоптик советует максимально использовать этот день для прогулок на свежем воздухе, ведь, по предварительным данным, уже со следующей недели, с 21 сентября, в Украину придут дожди и значительное похолодание.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 17 сентября большинство регионов окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, что обеспечит спокойную погоду с переменной облачностью и без осадков. Лишь на Волыни, в Ровенской и Львовской областях днём ожидается небольшой дождь из-за холодного атмосферного фронта из Западной Европы.

Синоптики прогнозируют прохладные ночи, особенно на северо-востоке, однако днём сохранится комфортная умеренная теплота в пределах +20…+25 градусов. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Погода в Украине 17 сентября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в крупных украинских городах 17 сентября.

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