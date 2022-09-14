Скоро в Украине заснежит: народный синоптик предупредил о похолодании и назвал сроки

Неустойчивая погода будет преобладать до конца сентября.
На Украину надвигается мощный и даже снежный циклон, который принесет достаточно контрастную погоду.
Об этом сообщает народный синоптик Стас Щедрин.
Так, по его прогнозу, в ближайшее время в большинстве областей ожидается неустойчивый характер погоды — 15-18 сентября в стране, за исключением северных областей, ожидается потепление до 17-24° и ливни. 17-20 сентября в южных и центральных областях возможны сильные ливни, сильные грозы и шквалы, а вот в Карпатах ожидается дождь и даже сильный мокрый снег, налипание мокрого снега и порывистый ветер.
"В целом такая неустойчивая погода будет преобладать до конца текущего месяца и подобных контрастов, то очень холодно, то слишком тепло, то солнце, то дождь или даже снег, будет много", — делится прогнозом народный синоптик.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.
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